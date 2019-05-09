Счастливый папаша: принцу Гарри подарили детский боди на "Играх непобежденных"

Новости шоу бизнеса: Открытие спортивного события было запланировано на 8 и 9 мая 2019 года.

Перед этим принц Гарри публично сообщил общественности, что поедет в Нидерланды с 2-дневным визитом, но впоследствии заявил, что планы изменились и не приехал. Как стало известно, причиной стали роды его жены Меган Маркл, которая 6 мая родила первенца – мальчика Арчи Харрисона.

Через три дня после родов герцогини Сассекской таки приехал в Нидерланды, где его ожидали подарки для новорожденного малыша от поклонников.

Одними из сюрпризов для маленького Арчи стал боди с надписью "Игры непобежденных" (Invictus Games) и мягкий кубик с нарисованными кроликами. Принц Гарри был приятно удивлен и выглядел очень счастливым после пополнения в семье.

Уточним, что "Игры непобежденных" – международные соревнования, основанные принцем Гарри в 2014 году. В мероприятии принимают участие исключительно военнослужащие и ветераны, которые были ранены во время службы. Соревнования проводятся в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребля в зале.

Совсем недавно стало известно о том, что старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, сам того не понимая, выдал имя, которое принц Гарри и Меган Маркл выбирали для своего первенца. Оказывается принц Джордж раскрыл имя первенца королевской семьи, задолго до рождения сына Меган Маркел. Об этом стало известно только после рождения наследника престола.