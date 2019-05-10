Брат герцогини Кейт Миддлтон показал фото любимицы

У жены принца Уильяма Кейт Миддлтон есть брат и сестра. 31-летний брат Миддлтон по имени Джеймс живет тихую и размеренную жизнь в небольшой британской деревушке. Все время он проводит недалеко от шотландского озера Лох-Несс. У родственника герцогини Кембриджской восемь собак породы спаниель.
Кроме этого, в хозяйстве у Миддлтона также куры, козы и пчелы, а также собственный весьма успешный бизнес по производству маршмеллоу, о котором он не устает напоминать читателям своего блога.
Так, на личной странице в Instagram Джеймс Миддлтон опубликовал новую фотографию одного из своих домашних питомцев, который покорил пользователей социальной сети.
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Give the dog a Luna / Inka / Mabel / Ella / Zulu #lovemydog #dogsofinstagram #mansbestfriend #rawfeddogs
"Дайте собаке кость. Луна / Инка / Мейбл / Элла / Зулу", – написал Миддлтон с хэштегами "люблю мою собаку" и "лучший друг человека".
Напомним, что через три дня после родов герцогини Сассекской таки приехал в Нидерланды, где его ожидали подарки для новорожденного малыша от поклонников. Одними из сюрпризов для маленького Арчи стал боди с надписью "Игры непобежденных" (Invictus Games) и мягкий кубик с нарисованными кроликами. Принц Гарри был приятно удивлен и выглядел очень счастливым после пополнения в семье.