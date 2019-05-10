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Пятница, 10.05.2019
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Открытка с юмором: Уилл Смит курьезно поздравил принца Гарри и Меган Маркл
Уилл Смит курьезно поздравил принца Гарри и Меган Маркл

Открытка с юмором: Уилл Смит курьезно поздравил принца Гарри и Меган Маркл

Открытка с юмором: Уилл Смит курьезно поздравил принца Гарри и Меган Маркл
19:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Весь мир увлеченно просматривает кадры с первого выхода принца Гарри и Меган Маркл с их сыном.

А счастливые родители продолжают получать тысячи поздравлений. К своеобразному флешмобу присоединился голливудский актер Уилл Смит, который приправил свою открытку юмором.

В сети знаменитость опубликовал курьезный мем с изображением королевской четы. На фото видно, как принц Гарри и Меган Маркл сидят рядом, а на руках у новоиспеченного папы виднеется младенец с лицом Уилла Смита.

 
 
 
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The internet is on time out for this one!! Hahaha. :-) Harry & Meghan - BIG Congrats ! (Oh... Trivia P.S... My name is Will & my brother’s name is Harry)

Публикация от Will Smith (@willsmith)

"Интернет, настало твое время. Гарри и Меган – большие поздравления вам!" – написал Уилл Смит.

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Кроме этого, голливудский актер с юмором признался, что тоже имеет королевское прошлое. Все потому, что когда-то Уилл Смит сыграл главную роль в сериале "Принц из Беверли-Хиллз", который был очень популярен в 90-х годах.

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Уилл Смит, Принц Гарри, 20, Голливудский актер, Меган Маркл.
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