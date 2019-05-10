Открытка с юмором: Уилл Смит курьезно поздравил принца Гарри и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Весь мир увлеченно просматривает кадры с первого выхода принца Гарри и Меган Маркл с их сыном.

А счастливые родители продолжают получать тысячи поздравлений. К своеобразному флешмобу присоединился голливудский актер Уилл Смит, который приправил свою открытку юмором.

В сети знаменитость опубликовал курьезный мем с изображением королевской четы. На фото видно, как принц Гарри и Меган Маркл сидят рядом, а на руках у новоиспеченного папы виднеется младенец с лицом Уилла Смита.

"Интернет, настало твое время. Гарри и Меган – большие поздравления вам!" – написал Уилл Смит.

Кроме этого, голливудский актер с юмором признался, что тоже имеет королевское прошлое. Все потому, что когда-то Уилл Смит сыграл главную роль в сериале "Принц из Беверли-Хиллз", который был очень популярен в 90-х годах.