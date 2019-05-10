"Холостяк-9": встреча Никиты Добрынина с родителями участниц

Новости шоу бизнеса: Уже в сегодня, 10 мая, в 10 выпуске романтичного реалити-шоу "Холосятк-9" произойдет самое волнительное событие - знакомство с родителями девушек.

В 9 выпуске "Холостяк-9" Никита Добрынин оставил в проекте четыре девушки, с которыми отправится на знакомство с их родителями.

Все девочки, а именно Марина, София, Лиля и Даша, очень разные и по-своему прекрасны, но никто до конца не знает, чего ожидать от этого вечера. Все ли пройдет хорошо? Понравиться ли Никите родители? Какое решение придем Никита на церемонии роз?

Напомним, что это будет неделя не только эмоционально тяжелой для участниц и самого Никиты, но и определяющая Церемония роз, на которой Холостяк определится с именами тех, кого решится познакомить со своими родными.

Знакомство с родителями Марины Никита отправится в родной город девушки Кролевец. Родители расскажут Никите,что волнуются за дочку, ведь все время она уделяет работе и не занимается своей личной жизнью.

Встреча с родители Софии также не пройдет гладко. Родные девушки заставят ее краснеть во время встречи с Никитой, рассказав некоторые истории из ее детства.

На знакомство с родителями Лили пара отправится в Днепр. Но при встрече родственники девушки сразу же начнут над ней подшучивать, а при личном разговоре Никитой сестра и мама девушки будут настолько откровенны, что расскажут ему о негативных личных качествах Лили.

А вот родители Даши готовят для Никиты несколько испытаний, чтобы разузнать больше о чувствах Холостяка и его планах на их дочь.

Уже в эфире романтического реалити-шоу "Холостяк" на СТБ вы сможете посмотреть как пройдет встречи Никиты с родителями учасниц. И как это повлияет на его решение на Церемонии Роз.