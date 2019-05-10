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Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире

Украинка Светлана Гасс получила титул самой красивой бабушки в мире
22:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Бизнесвумен, бабушка и яркая красотка из Одессы поехала на международный конкурс и выиграла.

Уже никому не секрет, что украинские женщины - самые красивые. Так вот, Светлана Гасс, которая родилась в Одессе и имеет 12-летнего внука, стала победительницей международного конкурса Ms. Transcontinental Classic.

Дома в Одессе Светлана занимается бизнесом. У нее есть собственный салон, где она регулярно проводит бесплатные дни для пенсионеров.

На Всемирном конкурсе Ms. Transcontinental Classic, который проходил в Болгарии и США, украинка Светлана Гасс завоевала титул самой красивой бабушки.

"Я счастлива что представляла Украину в USA Atlanta. Я возвращаюсь домой с титулом MS Transcontinental Classic 2017", - написала Светлана Гасс на своей странице в Instagram.

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Сейчас красавица-бабушка занимается моделингом и ездит на фотосессии по всему миру.

Глядя на фотоснимки самой красивой бабушки в мире приходится только удивляться. Как можно выглядеть так молодо и ярко в 60 лет? Как можно сохранить свою молодость и красоту? Своими фотографиями одесситка Светлана Гасс отвечает на эти вопросы. Жизнь не заканчивается после 50 лет и никогда ничего не поздно.

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Все по теме:

Бабушка, Украинка, 60 лет, Самая красивая, Светлана Гасс, Молодая бабушка, Ms.Transcontinental Classic 2017, Mrs Grandma Globe Universe 2017, Самая красивая бабушка в мире.
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