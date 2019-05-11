Обольстительный look: Даутцен Крус запечатлели папарацци

Экс-ангел Victoria's Secret для выхода подготовила яркий и простой look.
Даутцен надела широкие черные кожаные брюки с водолазкой в тон.
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Для создания обольстительного силуэта в over-size наряде модель дополнила образ ремнем на талии. Также Даутцен примерила белые лодочки на устойчивых и удобных каблуках.
Для завершения визажисты Крус сделали ей насыщенный макияж с акцентами на глазах и красной помадой для губ. Из аксессуаров на звезде только круглые массивные серьги и черный клатч.