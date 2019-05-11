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Обольстительный look: Даутцен Крус запечатлели папарацци

Обольстительный look: Даутцен Крус запечатлели папарацци
15:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: 34-летняя нидерландская супермодель и экс-ангел Victoria's Secret Даутцен Крус продемонстрировала стильный образ на улицах Нью-Йорка в четверг, 9 мая.

Экс-ангел Victoria's Secret для выхода подготовила яркий и простой look.

Даутцен надела широкие черные кожаные брюки с водолазкой в тон.

 
 
 
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NYC #vibe @doutzen #doutzen #doutzenkroes #amazingdoutzen

Допис, поширений Doutzen FanPage #Doutzies (@amazingdoutzen)

Для создания обольстительного силуэта в over-size наряде модель дополнила образ ремнем на талии. Также Даутцен примерила белые лодочки на устойчивых и удобных каблуках.

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Для завершения визажисты Крус сделали ей насыщенный макияж с акцентами на глазах и красной помадой для губ. Из аксессуаров на звезде только круглые массивные серьги и черный клатч.

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