Обольстительный look: Даутцен Крус запечатлели папарацци

Новости шоу бизнеса: 34-летняя нидерландская супермодель и экс-ангел Victoria's Secret Даутцен Крус продемонстрировала стильный образ на улицах Нью-Йорка в четверг, 9 мая.

Экс-ангел Victoria's Secret для выхода подготовила яркий и простой look.

Даутцен надела широкие черные кожаные брюки с водолазкой в тон.

Для создания обольстительного силуэта в over-size наряде модель дополнила образ ремнем на талии. Также Даутцен примерила белые лодочки на устойчивых и удобных каблуках.

Для завершения визажисты Крус сделали ей насыщенный макияж с акцентами на глазах и красной помадой для губ. Из аксессуаров на звезде только круглые массивные серьги и черный клатч.