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"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 11 выпуск (Видео)

"Мастер Шеф. Профессионалы": смотреть онлайн 11 выпуск (Видео)
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, в субботу 11 мая на экран вышел новый выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Кулинарные шоу "МастерШеф. Профессионалы" смело подходит к концу. В этом выпуске участников проекта осталось восемь. Смотрите, какие новые испытания приготовили судьи для участников популярного кулинарного шоу.

11 выпуск "МастерШеф.Профессионалы" действительно был очень полезным и интересным. В первом конкурсе участники должны были поделиться на две команды и записать 10-минутное видео о лучших лайфхаках во время приготовления блюд. Кулинары-профессионалы должны проявить все свои знания и собственные хитростив работе на кухне. Вместе с тем, все кулинарные советы и уловки должны быть простыми и значительно облегчать процесс готовки.

Впервые в проекте участников будет судить новый гость, ведущая тележурнала "Все буде добре" Надежда Матвеева. 

В битве черных участники должны были приготовить шедевр из монопродуктов, а точнее использование одного вида продукта. Кому-то попалась картошка, а кому-то - морковка. Задание довольно интересное и одновременно сложное. Что получилось приготовить участникам проекта, смотрите во второй части 11 выпуска.

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А кто не сможет справится с заданиями и кто приготовит самое вкусное блюдо на битве черных, узнаете в 11 выпуске кулинарного шоу "МастерШеф. Профессионалы".

Смотрите кулинарное шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" каждую субботу в 19.00!

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Шоу, Видео, Кулинарное шоу, СТБ, Мастер-шеф, Надежда Матвеева, Мастер Шеф. Профессионалы, Мастер Шеф. Профессионалы 10 выпуск.
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