Знаменитости, которые начинали карьеру с "Ералаша" (Фото) Каждый выпуск состоял из какого-то количества миниатюр на злободневную тему. Каждая по две - три минуты. Очень смешных, остроумных. А героями и исполнителями были дети, в последующем звезды телеэкрана и шоу-бизнеса.Занимательная и веселая передача "Ералаш" помогла многим начинающим юным и талантливым мальчикам и девочкам проложить свой неповторимый путь в большое кино. И еще неизвестно, как бы сложилось их будущее, не случись в их жизни знакомства с Борисом Грачевским и его "Ералашем".