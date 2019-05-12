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Воскресенье, 12.05.2019
Знаменитости, которые начинали карьеру с "Ералаша" (Фото)
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Знаменитости, которые начинали карьеру с "Ералаша" (Фото)

Каждый выпуск состоял из какого-то количества миниатюр на злободневную тему. Каждая по две - три минуты. Очень смешных, остроумных. А героями и исполнителями были дети, в последующем звезды телеэкрана и шоу-бизнеса.Занимательная и веселая передача "Ералаш" помогла многим начинающим юным и талантливым мальчикам и девочкам проложить свой неповторимый путь в большое кино. И еще неизвестно, как бы сложилось их будущее, не случись в их жизни знакомства с Борисом Грачевским и его "Ералашем".
kykyryzo.ru
Фото: kykyryzo.ru
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Дети, Карьера, Знаменитости, Борис Грачевский, "Ералаш", Киножурнал.
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