Елена Кравец удивила всех откровенным нарядом

Новости шоу бизнеса: Одеяние сделано весьма замысловато: одна часть - платье комбинация, а другая - прозрачная сетка с длинным рукавом поверх нижнего.

Украинская актриса и шоувумен Елена Кравец опубликовала в Instagram новый снимок.

Украинская актриса и комендинтка Елена Кравец — настоящая любимица публики. Она — пример для многих женщин, ведь ей удалось совместить блестящую карьеру и построить крепкую семью. Артистка — мама троих детей: старшей дочери Маши, которой в этом году исполнилось 16 лет, и младших двойняшек Вани и Кати, которые в августе отметят трехлетие.

На днях артистка отправилась в Турцию. Оттуда она опубликовала привлекательный снимок, на котором предстала в платье в горошек.

Поклонники принялись обсуждать фотографию шоувумен. Оля Полякова присоединилась к комментаторам: "Красивущая!!!". Другие также оставили восхищенные отзывы: "Крутое фото!!! А ты — всегда всегда крутая", "Леночка! Ты очень красивая!", "Краса ж неземна!", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее, умничка! Так держать", "Настоящая женщина! От вас веет женственностью, добром!", "Жемчужинка "квартала", "Вам очень идет настроение", "Чудесная, светлая девочка! Спасибо за настроение, которым делитесь".

Напомним, украинская актриса и комендинтка Елена Кравец — настоящая любимица публики. Она — пример для многих женщин, ведь ей удалось совместить блестящую карьеру и построить крепкую семью. Артистка — мама троих детей: старшей дочери Маши, которой в этом году исполнилось 16 лет, и младших двойняшек Вани и Кати, которые в августе отметят трехлетие.