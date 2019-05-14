Скачать
Вторник, 14.05.2019
СМИ: КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
СМИ: КСУ отложил рассмотрение закона "Об очищении власти"
Заседание Верховной Рады 14 мая: Повестка дня
Заседание Верховной Рады 14 мая: Повестка дня
Михайлюк устроил праздник воспитанникам Черкасских Мавп
Михайлюк устроил праздник воспитанникам Черкасских Мавп
Как Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку: фото
Как Дженнифер Лоуренс отпраздновала помолвку: фото

Елена Кравец удивила всех откровенным нарядом

Елена Кравец удивила всех откровенным нарядом
11:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Одеяние сделано весьма замысловато: одна часть - платье комбинация, а другая - прозрачная сетка с длинным рукавом поверх нижнего.

Украинская актриса и шоувумен Елена Кравец опубликовала в Instagram новый снимок.

Украинская актриса и комендинтка Елена Кравец — настоящая любимица публики. Она — пример для многих женщин, ведь ей удалось совместить блестящую карьеру и построить крепкую семью. Артистка — мама троих детей: старшей дочери Маши, которой в этом году исполнилось 16 лет, и младших двойняшек Вани и Кати, которые в августе отметят трехлетие.

На днях артистка отправилась в Турцию. Оттуда она опубликовала привлекательный снимок, на котором предстала в платье в горошек. 

Елена Кравец показала, как выглядят ее близнецы

Поклонники принялись обсуждать фотографию шоувумен. Оля Полякова присоединилась к комментаторам: "Красивущая!!!". Другие также оставили восхищенные отзывы: "Крутое фото!!! А ты — всегда всегда крутая", "Леночка! Ты очень красивая!", "Краса ж неземна!", "Леночка, вы с годами становитесь еще красивее и женственнее, умничка! Так держать", "Настоящая женщина! От вас веет женственностью, добром!", "Жемчужинка "квартала", "Вам очень идет настроение", "Чудесная, светлая девочка! Спасибо за настроение, которым делитесь".

Напомним, украинская актриса и комендинтка Елена Кравец — настоящая любимица публики. Она — пример для многих женщин, ведь ей удалось совместить блестящую карьеру и построить крепкую семью. Артистка — мама троих детей: старшей дочери Маши, которой в этом году исполнилось 16 лет, и младших двойняшек Вани и Кати, которые в августе отметят трехлетие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Квартал-95, Актриса, Фото, Шоувумен, Елена Кравец, Шоувумен Елена Кравец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: Зеленский узнал о скандале с адвокатом Трампа из СМИ
02 Евровидение 2019: обновленные прогнозы букмекеров
03 Туск и Юнкер награждены орденом князя Ярослава Мудрого I степени
04 Шахтер - Ингулец: когда и где смотреть финал Кубка Украины
05 "Паспортизация" ОРДЛО: Могерини уверена, что ЕС вскоре отреагирует
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Парубий: Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан
Парубий: Я убежден, сегодня закон о языке будет подписан
Прогноз погоды на 14 мая: Ожидается облачная и дождливая погода
Прогноз погоды на 14 мая
КНДР обвиняет США в &quot;незаконном ограблении&quot;
КНДР обвиняет США в "незаконном ограблении"
Евровидение 2019: где и когда смотреть первый полуфинал
Евровидение 2019: где и когда смотреть первый полуфинал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь