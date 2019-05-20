Монохромный look: Рианна снялась в новой фотосессии

Новости шоу бизнеса: Культовая американская певица Рианна опубликовала столь аппетитные снимки, что голодным лучше не смотреть.

Красотка при любых формах имеет просто потрясающий вид. И демонстрирует всему миру, что быть сексуальной и обольстительной можно не только тогда, когда твой размер одежды XS!

Так, стильная селебрити опубликовала в своем Instagram серию снимков для издания T magazine.

Переглянути цей допис в Instagram @tmagazine Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 20 Тра 2019 р. о 6:01 PDT

Для фотосессии в футуристическом стиле звезда выбрала монохромные look`и и сделала оригинальную и странную прическу, напоминающую о "пальмочке" с 90-х.

А еще засветила свои аппетитные формы, которые точно взбудоражат твое воображение, бесстыдник! Свежая фотосессия пришлась по вкусу поклонникам и уже через несколько часов одно из фото собрало около 800 тысяч лайков.