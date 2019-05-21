Даша Астафьева рассказала о пополнении в семье

Новости шоу бизнеса: Трогательное фото с питомцем исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева показала нового члена семьи - щенка по кличке Луна.

В кадре Даша стоит на улице и держит на руках маленький пушистый комочек.

"Пролетал, тут, у нас аист над домом... оставил подарочек. Знакомьтесь, белый и пушистый террорист - ЛунА", - подписала снимок певица. Фанаты тут же принялись поздравлять своего кумира с пополнением в семье.

"Поздравляю. Это такое счастье", "Даша, поздравляем с пополнением", "Какая прелесть", "С пополнением", "Честно, нет слов..Ваша любовь творит чудеса", "Сладость", "Мимими", - пишут поклонники в комментариях.

К слову, у Даши и ее бойфренда Артема Кима уже есть один питомец - собака сиба-ину по кличке Чичико, которого певица нежно называет "сынок".