Арнольд Шварценеггер прокомментировал нападение на него

Новости шоу бизнеса: Видео стало вирусным в сети и вызвало беспокойство поклонников актера.

Американский актер Арнольд Шварценеггер не станет предъявлять обвинения неизвестному, который несколькими днями ранее напал на него во время спортивной тренировки в Южной Африке.

Как отметил "железный Арни" на личной странице в Twitter, он продолжит заниматься своими делами, уделяя время способной молодежи.

"Я не буду выдвигать обвинений. Я думаю, что для него это уже и так было тревожным сигналом о том, что пора в жизни что-то менять. Я просто продолжаю заниматься своими делами и считаю лучше сфокусировать свое внимание на тысячах прекрасных атлетов, которых мне посчастливилось встретить на соревнованиях Arnold Sports", - указал 71-летний Шварценеггер.

Личность нападавшего и его мотивы остаются неизвестными.

Ранее в одном из спортзалов Южной Африки неизвестный молодой человек напал на актера со спины. Охрана не заметила приближения парня и тот в прыжке нанес Шварценеггеру тяжелый удар ногами в спину.