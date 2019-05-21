"Никогда не поздно влюбиться в себя!": Маша Ефросинина снялась в откровенной фотосесии

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая через несколько дней отпразднует юбилей, стала героиней июньского номера журнала ELLE.

Телезвезда украсила обложку глянца и рассказала о своем отношении к цифре в паспорте. Как призналась Маша в своем Instagram, она впервые согласилась на откровенную фотосессию.

"Если бы мне в 20 или в 30 сказали, что в 40 я буду сниматься в настолько откровенном и сексуальном образе, я бы сочла это, как минимум, издевкой - тогда самой большой моей фривольностью в открытости одежды были подкатанные рукава", - призналась телеведущая.

"Но поверьте, девочки, испытать то, что я чувствую именно сегодня, глядя на себя новую, себя уверенную, и в этом возрасте - я желаю такое познать всем вам! Никогда не поздно превратить каждый свой комплекс и недостаток в уникальное достоинство! Никогда не поздно влюбиться ...В себя!", - подчеркнула звезда.

Но несмотря на то, что к 40 годам Ефросинина смогла побороть комплексы и полюбить себя, цифра в паспорте ее обескураживает. "Я дергаюсь, когда говорят: вам же сорок вот-вот. Эта цифра обескураживает, пока не знаю, как на нее реагировать", - призналась телеведущая в интервью изданию.