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"Никогда не поздно влюбиться в себя!": Маша Ефросинина снялась в откровенной фотосесии

"Никогда не поздно влюбиться в себя!": Маша Ефросинина снялась в откровенной фотосесии
16:32 Вт, 21 Май 2019 Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая через несколько дней отпразднует юбилей, стала героиней июньского номера журнала ELLE.

Телезвезда украсила обложку глянца и рассказала о своем отношении к цифре в паспорте. Как призналась Маша в своем Instagram, она впервые согласилась на откровенную фотосессию.

"Если бы мне в 20 или в 30 сказали, что в 40 я буду сниматься в настолько откровенном и сексуальном образе, я бы сочла это, как минимум, издевкой - тогда самой большой моей фривольностью в открытости одежды были подкатанные рукава", - призналась телеведущая.

"Но поверьте, девочки, испытать то, что я чувствую именно сегодня, глядя на себя новую, себя уверенную, и в этом возрасте - я желаю такое познать всем вам! Никогда не поздно превратить каждый свой комплекс и недостаток в уникальное достоинство! Никогда не поздно влюбиться ...В себя!", - подчеркнула звезда.

 
 
 
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Please Welcome!!! ⠀ Моя третья обложка Elle ... ⠀ И знаете что? Если бы мне в 20 или в 30 сказали , что в 40 я буду сниматься в настолько откровенном и сексуальном образе, я бы сочла это, как минимум, издёвкой- тогда самой большой моей фривольностью в открытости одежды были подкатанные рукава... ⠀ Но поверьте, девочки, испытать то, что я чувствую именно сегодня, глядя на себя новую, себя уверенную, и в этом возрасте - я желаю такое познать всем вам! Никогда не поздно превратить каждый свой комплекс и недостаток в уникальное достоинство! Никогда не поздно влюбиться ...В СЕБЯ! ⠀ Собственно и наш с @elle_ukraine разговор об этом! Читайте и делитесь впечатлениями #вашаМаша #covergirl

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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Но несмотря на то, что к 40 годам Ефросинина смогла побороть комплексы и полюбить себя, цифра в паспорте ее обескураживает. "Я дергаюсь, когда говорят: вам же сорок вот-вот. Эта цифра обескураживает, пока не знаю, как на нее реагировать", - призналась телеведущая в интервью изданию.

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Фотосессия, Обложка, Телеведущая, Маша Ефросинина, Elle, Глянец.
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