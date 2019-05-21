"Я буду рвать и метать": 11-летняя дочь Кошевого возвращается на сцену

Новости шоу бизнеса: Варя Кошевая, дочь известного украинского комика Евгения Кошевого, выйдет на сцену "Голос. Діти"», чтобы продемонстрировать свой талант на всю страну.

В воскресенье 26 мая в 21:00 на телеканале "1+1" состоится премьера детского вокального проекта "Голос. Діти". Пятый сезон откроет телезрителям невероятно сильные взрослые голоса юных вокалистов. Одной из участниц слепых прослушиваний нового сезона станет Варя Кошевая.

Девочка уже выходила на сцену "Голос. Діти" в третьем сезоне и попала в команду Потапа. Юная вокалистка дошла до этапа "бои" на котором вместе с Евой и Талией пела песню Ирины Билык "Маленькая девочка". Однако по решению их звездного тренера в проекте продолжила участие Таля.

Варя Кошевая тогда на всю страну пообещала: "Я буду рвать и метать, чтобы еще один раз вернуться на этот проект".

Юная исполнительница сдержала слово, и после двух с половиной лет подготовки готова вновь покорить главную сцену страны. Варя говорит, что во время выступления "на слепых прослушиваниях" волновалась, но уже не так сильно, как в первый раз.

"Мне нравится эта сцена и то, что здесь нужно очень много работать. Это постоянное развитие, а конкуренция мотивирует становиться лучше", — говорит участница.

Сможет ли Варя Кошевая пройти дальше этапа "слепых прослушиваний", телезрители 1+1 узнают совсем скоро.