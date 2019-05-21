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Собственный цветок: в честь первенца принца Гарри назвали особый сорт хризантем

Собственный цветок: в честь первенца принца Гарри назвали особый сорт хризантем
21:28 Вт, 21 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что с рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл прошло уже более двух недель, новости вокруг его имени не прекращают появляться.

Так, на днях стало известно, что в честь новорожденного Арчи Харрисона назовут особый сорт цветов.

Королевская семья Великобритании часто посещает благотворительные организации, патронажи, а также осуществляет официальные выходы. Однако и у британцев есть особые события, которые можно отнести не только к обязательным, но и к приятным и красивым традициям. Одним из таких событий является цветочная выставка Сhеlsеа Flоwer Shоw, которая ежегодно проходит в Лондоне.

Во время мероприятия организаторы события презентуют новый сорт цветов, который посвящают кому-то из членов королевской семьи. Поскольку недавно монаршья семья Великобритании пополнилась новым представителем, новинку назвали в честь двухнедельного сына принца Гарри и Меган Маркл. 

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Как отмечается в источнике, особый сорт хризантем выращивали в течение нескольких месяцев. Работу над ним начали тогда, когда Кенсингтонский дворец сообщил о беременности герцогини Сассекской. Цветок лимонного цвета будет посвящен Арчи Харрисону. Он символизирует радость и оптимизм.

Стоит отметить, что у каждого представителя королевской семьи есть собственный цветок. Так, Меган Маркл является обладательницей сорта фиолетового клематиса, Елизавета II – серебристо-розовой розы, а принц Георг – нарцисса.

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Первенец, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские, Принц Нарри.
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