Скачать
Четверг, 23.05.2019
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
Досрочные выборы: ЦИК объявила о начале избирательной кампании
В ЕС призвали реформировать СБУ
В ЕС призвали реформировать СБУ
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала
Ошибочка вышла: организаторы "Евровидения-2019" изменили результаты финала

Настя Каменских официально прокомментировала свадьбу с Потапом

Настя Каменских официально прокомментировала свадьбу с Потапом
12:23 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Свадьба Потапа и Насти состоится сегодня, 23 мая, в одном из столичных ресторанов.

Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Слухи об их романе ходили последние несколько лет. Наконец артисты лично подтвердили свои отношения.

Отмечается, что мероприятие будет закрытое. Среди гостей только самые близкие люди артистов, а также по слухам бывшая жена Потапа Ирина Горовая, с которой у него сохранились теплые дружеские отношения.

Сегодня, 23 мая, в день бракосочетания Потап обнародовал песню, которую посвятил Насте Каменских. Главную роль в клипе сыграла сама невеста. В конце видео она появилась в свадебном наряде. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Особенные чувства рождают особенные произведения Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа» Вслушайтесь в строки нового трека @realpotap и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих! Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами! #BearAndDiamond

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Кроме того, Каменских поспешила ответить любимому на его публичное признание:

"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо Потапу, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!"

Потап в своей новой песне рассказал, почему так долго скрывал свой роман (Видео)

О свадьбе с Потапом Каменских высказалась в нескольких словах:

"Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Свадьба, Знаменитости, Настя Каменских, Потап, Веселье, Свадьба Насти Каменских и Потапа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдала": звезда "Игры престолов" рассказала о том, как не могла смириться с финалом сериала (Видео)
02 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
03 Указы Зеленского: Порошенко призывает демократов не допустить реванша
04 "Сезон тропиков" продолжается: синоптики обещают тепло, грозы и град
05 Порошенко о референдуме по мирным соглашениям с РФ: Есть опасения, что это капитуляция
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
Венецианская комиссия оценит украинский закон о языке
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
ПриватБанк подал иск к Коломойскому в США
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Всемирный банк подтвердил прогноз роста ВВП в 2019 году
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Солистка группы KAZKA показала огромное тату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь