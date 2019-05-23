Настя Каменских официально прокомментировала свадьбу с Потапом

Новости шоу бизнеса: Свадьба Потапа и Насти состоится сегодня, 23 мая, в одном из столичных ресторанов.

Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Слухи об их романе ходили последние несколько лет. Наконец артисты лично подтвердили свои отношения.

Отмечается, что мероприятие будет закрытое. Среди гостей только самые близкие люди артистов, а также по слухам бывшая жена Потапа Ирина Горовая, с которой у него сохранились теплые дружеские отношения.

Сегодня, 23 мая, в день бракосочетания Потап обнародовал песню, которую посвятил Насте Каменских. Главную роль в клипе сыграла сама невеста. В конце видео она появилась в свадебном наряде.

Кроме того, Каменских поспешила ответить любимому на его публичное признание:

"Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни "Обіцяю" и новый хит "Константа". Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей "Обіцяю" и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое. Спасибо Потапу, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!"

О свадьбе с Потапом Каменских высказалась в нескольких словах:

"Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!"