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"Злые люди": известный украинский ведущий и комик пал жертвой кражи

"Злые люди": известный украинский ведущий и комик пал жертвой кражи
11:16 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Неприятный инцидент произошел с Вадимом Мичковским, известным под псевдонимом "Дядя Жора".

Наших отечественных звезд шоу-бизнеса не удивить такими малоприятными вещами, как кражи собственности. Как мы ранее писали, у популярной ведущей и певицы Оли Цыбульской украли авто Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. Это произошло 5 мая, когда певица вернулась с двух-часовой прогулки с семьей. С момента кражи машины на ее личный номер начали звонить аферисты, требуя "огромную сумму денег, угрожая, что уничтожат машину, которая якобы находится у них".

"Самое страшное, что аферисты каким-то образом звонят с личных номеров моей команды. Я поднимаю трубку, потому что вижу, что звонит концертный директор или менеджер, а в результате слышу очередные угрозы и грубые ультиматумы. Конечно, все это впоследствии оказывается манипуляцией. И никому не желаю оказаться в подобной ситуации. Сейчас я и моя команда активно собираем всю информацию и общаемся с профессионалами, которые, как и я, не собираются закрывать глаза на тот ужас, который массово происходит ежедневно, и не только в столице", - рассказывала тогда Цыбульская.

И только вчера стало известно, что автомобиль все-таки вернулся к своей законной хозяйки. Перед камерой артистка появилась во время поездки на сиденье пассажира. Оля Цибульская, не скрывая своих слез, рассказала, что после длительных поисков ей таки вернули машину. Артистка выглядела растерянной и шокированной, но не переставала благодарить всех, кто был рядом, а особенно - полицию, которой удалось найти машину.

Насчет Вадима Мичковского, то по его словам, рано утром он вышел со своего дома и направился к парковке, где располагался автомобиль. Из далека артист увидел разбитое стекло своей машины. Среди пропавших вещей была синяя сумка Аdidas и оранжевая сумка NB.

Толко сейчас артист понял, что оставлять свои вещи, хоть и в закрытой машине, глупая идея.

 
 
 
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Утро началось не очень весело злые людишки разбили стекло и украли сумку! Причём спортивную поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB -то это возможно он.. оно! Вывод для всех- не оставляйте сумки в авто и ставьте авто на стоянку Желаю не попадать в такие ситуации) Всем удачи и хорошего дня!!!) #дядяжора #утро #авто #проблема

Публикация от ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЩИЙ праздника (@dyadya_jora)

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"Утро началось не слишком весело. Злые люди разбили стекло и украли сумку! Причем спортивную, поэтому, если увидите чувака с синей сумкой adidas и в оранжевых кроссовках NB - то это возможно он .. оно! Вывод для всех - не оставляйте сумки в машине и оставляйте машину на стоянке. Желаю не попадать в такие ситуации. Всем удачи и хорошего дня!" - прокомментировал видео Дядя Жора.

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Кража, Дядя Жора, Украинский комик, Украинский ведущий, Разбитое стекло в машине, Вадим Мичковский.
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