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Харви Вайнштейн раскошелится на кругленькую сумму за сексуальные домогательства

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Харви Вайнштейн раскошелится на кругленькую сумму за сексуальные домогательства
16:23 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса: По сообщениям зарубежных СМИ голливудский продюсер заплатит компенсацию своим жертвам домогательств.

Харви Вайнштейн на дает забыть о своей личности. Судебные разбирательства еще продолжаются, и теперь стало известно, что Вайнштейн готов заплатить компенсацию своим жертвам за сексуальные домогательства 44 млн долларов. Таким способом продюсер пытается быстрее закрыть дело по обвинению.

Пострадавшие по вине Вайнштейна не собираются легко сдаваться. Еще до сих пор появляются свидетельства о новых жертвах, когда-то востребованного  в Голливуде, продюсера.

Адвокаты Вайнштейна готовы заплатить 30 тысяч долларов компенсации самым жертвам продюсера, а также сотрудникам Weinstein Company, а остальные 14 тысяч долларов пойдут на уплату юридических услуг. Интересно, что Вайнштейн не собирается уплачивать расходы за свой счет. За него это должна сделать страховая компания.

Харви Вайнштейн со своей бывшей женой

Напомним, что секс-скандал с голливудским продюсером разгорелся еще в 2017 году, когда более 100 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. По данным обвинения, жертвами стали также известные голливудские актрисы, а именно Ромола Гарай, Эшли Джад (иск которой позже отклонили в суде), Леа Сейду, Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, а также Роуз МакГоуэн, которая усердно занимается защитой женщин против сексуальных домогательств.

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Компенсация, Харви Вайнштейн, Сексуальные домогательства, Голливудский продюсер, Жертвы домогательств.
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