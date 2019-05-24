Немецкая супермодель Хайди Клум со своим возлюбленным станут родителями

Новости шоу бизнеса: После помолвки 45-летней Хайди Клум и 29-летнего Тома Каулитца поклонники стали пристальнее следить за публичными выходами звезд.

Фанаты заметили, что модель все чаще стала прикрывать живот с помощью платьев свободного покроя и крупных аксессуаров, а недавно и вовсе уверились в том, что влюбленные скоро станут родителями.

На финале шоу "Супермодель Германии" Хайди Клум появилась в обтягивающем комбинезоне, украшенном крупными бантами, которые удобно прикрывали живот. Это не первый подобный выход звезды, однако на этот раз образ модели бросался в глаза.

Выбор наряда можно было бы в очередной раз оправдать эксцентричным стилем Хайди, но когда она устало присела на диван и привычным для беременных жестом положила руку на живот, поклонники убедились в своих догадках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @petty.wild 24 Май 2019 в 5:14 PDT

Напомним, что еще пару месяцев назад близкий друг модели Вольфганг Йооп сообщил таблоидам, что Хайди и Том станут родителями. По словам дизайнера, радостную новость ему сообщил сам музыкант, однако чуть позже он сказал журналистам, что неправильно все понял. Сама Клум никак не комментирует слухи о беременности, позволяя поклонникам и СМИ гадать дальше.

Модель уже воспитывает четырех детей от предыдущих отношений: 15-летнюю Хелен, 13-летнего Генри, 12-летнего Йохана и 9-летнюю Лу. Клум дважды была замужем: за стилистом Риком Пипино и певцом Силом. В декабре прошлого года звезда объявила о помолвке с Томом Каулитцем, для которого планируемый брак с моделью станет вторым.