Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото

Мирослава Карпович получила наибольшую популярность и народную любовь после того, как сыграла Машу во многими любимом сериале "Папины дочки".
Героиня Мирославы, немного взбалмошная кокетка Маша Васнецова, которая пользовалась необыкновенной популярностью среди парней, сразу полюбилась зрителям.
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После этого актриса снялась еще во многих фильмах, нескольких клипах и продолжала играть в театре.
Сейчас Карпович держит в тайне свою личную жизнь, однако ведет довольно популярный блог в Instagram. Там она иногда приоткрывает завесу и делится с подписчиками подробностями работы и досуга.