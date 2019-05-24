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Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото

Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото
20:58 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Мирославе Карпович сейчас 33 года, и в ней сложно узнать веселую простушку Машу из «Папиных дочек».

Мирослава Карпович получила наибольшую популярность и народную любовь после того, как сыграла Машу во многими любимом сериале "Папины дочки".

Героиня Мирославы, немного взбалмошная кокетка Маша Васнецова, которая пользовалась необыкновенной популярностью среди парней, сразу полюбилась зрителям.

 
 
 
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Допис, поширений Miroslava Karpovich (@m1r0slava_karpovich)

После этого актриса снялась еще во многих фильмах, нескольких клипах и продолжала играть в театре.

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Сейчас Карпович держит в тайне свою личную жизнь, однако ведет довольно популярный блог в Instagram. Там она иногда приоткрывает завесу и делится с подписчиками подробностями работы и досуга.

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Сериал, Актриса, Папины дочки, Мирослава Карпович.
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