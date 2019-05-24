Как сейчас выглядит красотка Маша из "Папиных дочек": фото

Новости шоу бизнеса: Мирославе Карпович сейчас 33 года, и в ней сложно узнать веселую простушку Машу из «Папиных дочек».

Мирослава Карпович получила наибольшую популярность и народную любовь после того, как сыграла Машу во многими любимом сериале "Папины дочки".

Героиня Мирославы, немного взбалмошная кокетка Маша Васнецова, которая пользовалась необыкновенной популярностью среди парней, сразу полюбилась зрителям.

После этого актриса снялась еще во многих фильмах, нескольких клипах и продолжала играть в театре.

Сейчас Карпович держит в тайне свою личную жизнь, однако ведет довольно популярный блог в Instagram. Там она иногда приоткрывает завесу и делится с подписчиками подробностями работы и досуга.