А фигурка то шикарная: Тина Кароль удивила своих подписчиков фото в нижнем белье

Похотливая кошечка Тина Кароль умеет соблазнить любого мужчину. Королева латекста уже давно завоевала титул одной из самых сексуальных артисток Украины.
Недавно роковая красавица поделилась в сети редким кадром. На черно-белом фото Тина изображена в нижнем белье. Кароль игриво позирует фотографу и искусно имитирует, что снимает трусики.
Такая провокационная публикация наделала немало шума среди фанатов певицы. И мы тоже не можем спокойно усидеть на месте. Только посмотри на эту пантеру с идеальной фигуркой!
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Напомним, что украинская певица Тина Кароль - настоящая любимица публики. Недавно она опубликовала в своем Facebook новый снимок, на котором запечатлена в полупрозрачном платье с необычным кроем, которое открывает на обозрение стройные ноги и шикарный бюст артистки.