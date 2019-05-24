А фигурка то шикарная: Тина Кароль удивила своих подписчиков фото в нижнем белье

Новости шоу бизнеса: Такой публикации от Тины Кароль ну никто не ожидал.

Похотливая кошечка Тина Кароль умеет соблазнить любого мужчину. Королева латекста уже давно завоевала титул одной из самых сексуальных артисток Украины.

Недавно роковая красавица поделилась в сети редким кадром. На черно-белом фото Тина изображена в нижнем белье. Кароль игриво позирует фотографу и искусно имитирует, что снимает трусики.

Такая провокационная публикация наделала немало шума среди фанатов певицы. И мы тоже не можем спокойно усидеть на месте. Только посмотри на эту пантеру с идеальной фигуркой!

Посмотреть эту публикацию в Instagram #tinakarol #тинакароль Ph @little_puida Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 24 Май 2019 в 12:34 PDT

Напомним, что украинская певица Тина Кароль - настоящая любимица публики. Недавно она опубликовала в своем Facebook новый снимок, на котором запечатлена в полупрозрачном платье с необычным кроем, которое открывает на обозрение стройные ноги и шикарный бюст артистки.