"Я счастлива!": финалистка "Холостяк-9" о своем проигрыше в шоу

Главный герой проекта выбрал Дашу Квиткову, распрощавшись с Лилей Ким.
Такие результаты финала шоу девушка решила прокомментировать на своей странице в Instagram. Лиля Ким призналась, что не чувствует себя несчастной, а на протяжении всего проекта она оставалась собой.
"Не будет записи несчастной девушки, которую не выбрали в финале! Я счастлива! А все потому, что на протяжении всего проекта, я не потеряла себя, я не выпрыгивала из штанов, чтобы казаться лучше, я всегда была собой: честной, искренней и настоящей! Для меня было очень важно, чтобы вы почувствовали нашу историю, чтобы вы знали, что все это есть не только тогда, когда включена камера", – отметила Лиля Ким.
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Не будет поста несчастной девушки, которую не выбрали в финале! Я -счастлива! А всё потому, что на протяжении всего проекта, я не потеряла себя, я не выпрыгивала из штанов, чтобы казаться лучше, я всегда была собой : честной, искренней и настоящей! Для меня было очень важно, чтобы Вы прочувствовали нашу историю для того, чтобы Вы знали, что такие истории есть не только тогда, когда включена камера, так же такие истории есть со счастливым концом! Верьте! Я не знаю, каких действий ему от меня не хватило , да и не хочу знать! Моё самое большое действие -это прийти на проект, это оставаться каждую неделю в таких непростых условиях, ради него. Уж извините, что я не вешалась на шею, не говорила на каждом шагу о том, как я влюблена, не устраивала ему свиданий и не переступала через себя наперекор! Мне очень жаль, что в наше время, мужчины расслабились и считают , что девушка должна «действовать» наравне! Я всё прошла самостоятельно! Прошла через боль, депрессию, апатию ,разочарование и опустошение , я выдержала всё-всё-всёёё!!!!! Проекта в моей жизни больше нет и не будет, как и Никиты Добрынина! Спасибо ВАМ, мои дорогие за то, что вы настолько душевно-глубокие, со мной самые настоящие, светлые люди , которые остаются такими ВСЕГДА, а это куда важнее, у меня всё
В то же время девушка призналась, что не хочет знать, чего именно Никите Добрынину не хватало в отношениях с ней. Финального испытания, согласно которому она поменялась местами с мужчиной и должна была принимать решение о поездке на вулкан Везувий, Лиля не понимает. Красавица убеждена, что именно телеведущий должен был тогда действовать, а ее важнейший шаг заключался в том, что она пришла на проект и приняла все его правила.
"Я не знаю, каких действий ему от меня не хватило, да и не хочу знать! Мое самое большое действие – это приход на проект, это оставаться еженедельно в таких непростых условиях ради него. Уж извините, что я не вешалась на шею, не говорила на каждом шагу о том, как я влюблена, не устраивала ему свиданий и не переступала через себя наперекор! Мне очень жаль, что в наше время мужчины расслабились и считают, что девушка должна "действовать" наравне!"– заявила экс-участница шоу "Холостяк-9".
Кроме этого, Лиля Ким откровенно рассказала поклонникам, что за время участия в проекте "Холостяк 9 сезон" прошла через много испытаний. Пережить все ей помогла поддержка людей, которые засыпали ее страницу позитивными отзывами. После финального выпуска шоу Лиля не хочет общаться с Никитой Добрыниным и больше не намерена участвовать в подобных проектах.
"Я все прошла самостоятельно! Прошла через боль, депрессию, апатию, разочарование и опустошение, я выдержала все-все! Проекта в моей жизни больше нет и не будет, как и Никиты Добрынина!", – заявила Лиля Ким.