Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Критики не боюсь: Зеленский просит не наказывать протестующих
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Арум: Ломаченко будет драться с Люком Кэмпбеллом
Первый раз в первый класс: дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу
Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон пойдет в элитную школу

"Я счастлива!": финалистка "Холостяк-9" о своем проигрыше в шоу

"Я счастлива!": финалистка "Холостяк-9" о своем проигрыше в шоу
15:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В пятницу, 24 мая, все поклонники романтического проекта "Холостяк 9 сезон" внимательно следили за тем, кого из двух красавиц выберет телеведущий Никита Добрынин.

Главный герой проекта выбрал Дашу Квиткову, распрощавшись с Лилей Ким.

Такие результаты финала шоу девушка решила прокомментировать на своей странице в Instagram. Лиля Ким призналась, что не чувствует себя несчастной, а на протяжении всего проекта она оставалась собой.

"Не будет записи несчастной девушки, которую не выбрали в финале! Я счастлива! А все потому, что на протяжении всего проекта, я не потеряла себя, я не выпрыгивала из штанов, чтобы казаться лучше, я всегда была собой: честной, искренней и настоящей! Для меня было очень важно, чтобы вы почувствовали нашу историю, чтобы вы знали, что все это есть не только тогда, когда включена камера", – отметила Лиля Ким.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не будет поста несчастной девушки, которую не выбрали в финале! Я -счастлива! А всё потому, что на протяжении всего проекта, я не потеряла себя, я не выпрыгивала из штанов, чтобы казаться лучше, я всегда была собой : честной, искренней и настоящей! Для меня было очень важно, чтобы Вы прочувствовали нашу историю для того, чтобы Вы знали, что такие истории есть не только тогда, когда включена камера, так же такие истории есть со счастливым концом! Верьте! Я не знаю, каких действий ему от меня не хватило , да и не хочу знать! Моё самое большое действие -это прийти на проект, это оставаться каждую неделю в таких непростых условиях, ради него. Уж извините, что я не вешалась на шею, не говорила на каждом шагу о том, как я влюблена, не устраивала ему свиданий и не переступала через себя наперекор! Мне очень жаль, что в наше время, мужчины расслабились и считают , что девушка должна «действовать» наравне! Я всё прошла самостоятельно! Прошла через боль, депрессию, апатию ,разочарование и опустошение , я выдержала всё-всё-всёёё!!!!! Проекта в моей жизни больше нет и не будет, как и Никиты Добрынина! Спасибо ВАМ, мои дорогие за то, что вы настолько душевно-глубокие, со мной самые настоящие, светлые люди , которые остаются такими ВСЕГДА, а это куда важнее, у меня всё

Публикация от Kim Lilia (@miss__lilia__)

В то же время девушка призналась, что не хочет знать, чего именно Никите Добрынину не хватало в отношениях с ней. Финального испытания, согласно которому она поменялась местами с мужчиной и должна была принимать решение о поездке на вулкан Везувий, Лиля не понимает. Красавица убеждена, что именно телеведущий должен был тогда действовать, а ее важнейший шаг заключался в том, что она пришла на проект и приняла все его правила.

"Я не знаю, каких действий ему от меня не хватило, да и не хочу знать! Мое самое большое действие – это приход на проект, это оставаться еженедельно в таких непростых условиях ради него. Уж извините, что я не вешалась на шею, не говорила на каждом шагу о том, как я влюблена, не устраивала ему свиданий и не переступала через себя наперекор! Мне очень жаль, что в наше время мужчины расслабились и считают, что девушка должна "действовать" наравне!"– заявила экс-участница шоу "Холостяк-9".

"Холостяк" 9 сезон 12 выпуск: Никита Добрынин сделал свой финальный выбор

Кроме этого, Лиля Ким откровенно рассказала поклонникам, что за время участия в проекте "Холостяк 9 сезон" прошла через много испытаний. Пережить все ей помогла поддержка людей, которые засыпали ее страницу позитивными отзывами. После финального выпуска шоу Лиля не хочет общаться с Никитой Добрыниным и больше не намерена участвовать в подобных проектах.

"Я все прошла самостоятельно! Прошла через боль, депрессию, апатию, разочарование и опустошение, я выдержала все-все! Проекта в моей жизни больше нет и не будет, как и Никиты Добрынина!", – заявила Лиля Ким.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шоу, Холостяк, Никита Добрынин, Холостяк 9, Лиля Ким.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Перу произошло мощное землетрясение
В Перу произошло мощное землетрясение
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь