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Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше

Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
21:50 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева снялась в очередной пикантной фотосессии.

На этот раз знаменитость выбрала необычную локацию - крышу дома.

Артистка опубликовала в своем Instagram несколько кадров и призналась, что съемка проходила на 25 этаже. Даша предстала в кадре в одном белье, поверх которого надела накидку из черных перьев.

 
 
 
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in love with out day...

Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Первые увидели грозу и дождь. Двадцать пятый этаж", - подписала один из снимков Астафьева. Певица позировала на краю крыши, сексуально изгибаясь.

Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Поклонники восхитились смелостью звезды, о чем поспешили написать в комментариях. "Сильно", "Ой как страшно", "Круто, эмоции зашкаливают", "Боже, аж в пятки колет", "В вас столько свободы и силы, Даша", "Смотреть даже страшно, а там находится капец", "Вы оба такие храбрые", "Ничего себе, однако смело", - пишут фанаты.

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Даша Астафьева, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Instagram звезд.
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