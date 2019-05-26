Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше

На этот раз знаменитость выбрала необычную локацию - крышу дома.
Артистка опубликовала в своем Instagram несколько кадров и призналась, что съемка проходила на 25 этаже. Даша предстала в кадре в одном белье, поверх которого надела накидку из черных перьев.
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"Первые увидели грозу и дождь. Двадцать пятый этаж", - подписала один из снимков Астафьева. Певица позировала на краю крыши, сексуально изгибаясь.
Поклонники восхитились смелостью звезды, о чем поспешили написать в комментариях. "Сильно", "Ой как страшно", "Круто, эмоции зашкаливают", "Боже, аж в пятки колет", "В вас столько свободы и силы, Даша", "Смотреть даже страшно, а там находится капец", "Вы оба такие храбрые", "Ничего себе, однако смело", - пишут фанаты.