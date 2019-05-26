Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, экс-солистка эпатажной группы Nikita и модель Даша Астафьева снялась в очередной пикантной фотосессии.

На этот раз знаменитость выбрала необычную локацию - крышу дома.

Артистка опубликовала в своем Instagram несколько кадров и призналась, что съемка проходила на 25 этаже. Даша предстала в кадре в одном белье, поверх которого надела накидку из черных перьев.

Переглянути цей допис в Instagram in love with out day... Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva) 24 Тра 2019 р. о 10:57 PDT

"Первые увидели грозу и дождь. Двадцать пятый этаж", - подписала один из снимков Астафьева. Певица позировала на краю крыши, сексуально изгибаясь.

Поклонники восхитились смелостью звезды, о чем поспешили написать в комментариях. "Сильно", "Ой как страшно", "Круто, эмоции зашкаливают", "Боже, аж в пятки колет", "В вас столько свободы и силы, Даша", "Смотреть даже страшно, а там находится капец", "Вы оба такие храбрые", "Ничего себе, однако смело", - пишут фанаты.