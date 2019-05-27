Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц с Потапом

Новости шоу бизнеса: Сегодня, 27 мая, Настя Каменских опубликовала в своем Instagram новый снимок.

Украинские артисты Настя Каменских и Потап отправились в теплые края после свадьбы.

23 мая 2019 года спустя 13 лет после начала совместной работы в рамках дуэта Потап и Настя Каменских на радость публике наконец-то вступили в законные отношения. Они поженились в загородном столичном ресторане, расположенном в Голосеевском районе Киева. На свадьбе поприсутствовало большинство звезд украинского шоу бизнеса.

Прессе вход был запрещен, а через день после свадьбы молодожены отправились в путешествие. Как сообщила в своем Instagram жена солиста группы Время и Стекло Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя, полетели на отдых Потап и Настя на самолете, который новоиспеченный супруг Каменских подарил ей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #honeymoon #bearanddiamond @realpotap Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Май 2019 в 12:17 PDT

На фото она предстала со своим мужем Потапом на пляже в теплой стране. Где находятся молодожены понять сложно, так как певица не добавляла геометки к своей публикации. На фото и Настя и Потап предстали в пляжных одеяниях — купальнике и шортах соответственно. В руках у супругов бокалы с шампанским. Выглядят оба счастливыми и расслабленными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #honeymoon #bearanddiamond Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 27 Май 2019 в 12:34 PDT

Также Настя опубликовала снимок, на котором она запечатлена сама в одном купальнике, а подписчики артистки в Instagram стали расхваливать ее подтянутую фигуру. К слову, если сравнить это с фотографиями из 2013 года, когда парочку впервые вместе заметили на Кубе, то заметно, сколько усилий ради своего внешнего вида приложили артисты.