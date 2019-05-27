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Муж Ким Кардашян сделал приятный подарок для жены на пятилетие свадьбы

Муж Ким Кардашян сделал приятный подарок для жены на пятилетие свадьбы
12:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитый рэпер сделал приятный сюрприз для своей жены – привез ее на концерт популярной канадской певицы Селин Дион.

Поклонникам звездных пар часто приходится разочаровываться в их отношениях, ведь насыщенная и публичная жизнь провоцирует много конфликтов. Однако Ким Кардашян и Канье Уэст одни из немногих, которые доказывают, что на их романтические отношения не влияет ни один из этих факторов. 

Прошло не так много времени, как Канье Уэст подарил своей жене роскошную квартиру на берегу Майами. Однако рэпер не прекращает удивлять жену не такими масштабными, однако не менее желанными подарками. Так, накануне он привез Ким Кардашян в Лас-Вегас на концерт Селин Дион.

Звезда Instagram делилась с фанатами короткими видеороликами в stories, на которых громко подпевала каждой песни поп-дивы. Знаменитости также сделали несколько снимков втроем. 

 
 
 
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#kimkardashian #kardashian #kanyewest #kanye #singer #model #celinedion #lasvegas #music

Публикация от @ celeb_highlights

Ким Кардашян показала, как прошла вечеринка baby shower

На фото Ким появилась в белом комбинезоне с закрытым декольте, однако сексуальный стиль звезды подчеркивал приталенный фасон наряда и нашитые кристаллы на груди в форме бюстгальтера и на бедрах в виде трусиков. Селин Дион в свою очередь позировала перед камерой в сценическом золотистом костюме, украшенном вышивкой.

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Концерт, Знаменитости, Ким Кардашьян, Подарок, Сюрприз, День свадьбы, Муж Ким Кардашян, Пятилетие свадьбы.
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