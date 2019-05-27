СМИ: Бруклин Бекхэм и Ханна Кросс подрались на светском приеме

Новости шоу бизнеса: Как сообщалось, Ханна набросилась на Бруклина, и охранникам пришлось разнимать кричащих звезд.

Все непросто в отношениях двух юных звезд — Бруклина Бекхэма и Ханны Кросс. По сообщениям СМИ, пара громко повздорила на Каннском кинофестивале, из-за чего охранникам пришлось разнимать влюбленных.

О том, что звезды переживают непростой период в отношениях, стало известно еще несколько недель назад, когда папарацци застали их за публичной ссорой, в которую пришлось вмешаться младшему брату Бруклина Ромео. На этом трудности взаимопонимания не закончились: в эти выходные издание The Sun сообщило, что Бекхэм и Кросс устроили драку в Каннах. После того как влюбленные прошлись по красной ковровой дорожке кинофестиваля, они вернулись в свой номер в отеле Martinez, где между ними и разразился спор.

Инсайдер из близкого окружения модели рассказал: "Они немного выпили и начали обмениваться взаимными оскорблениями. Они оба еще очень молоды, так что без эмоций не обошлось". По сообщениям The Sun, об инциденте узнали Дэвид и Виктория. "Они очень обеспокоены их токсичными отношениями и расстроены этой унизительной публичной драмой, что неудивительно", — сообщил источник.

Конфликты и громкие разбирательства, действительно, стали для звездной пары обычным делом: то папарацци застают модель рыдающей у ресторана в Беверли-Хиллз, то влюбленные ссорятся в автомобиле, а теперь таблоиды сообщают еще и о драке. Влюбленные извинились друг перед другом, но сколько придется ждать до очередного скандала, сложно предположить.