Владимир Кличко отреагировал на избиение Хайден Панеттьери

Новости шоу бизнеса: Экс-боксер Владимир Кличко взволнован от резонансных новостей, которыми пестрят все мировые СМИ.

Его бывшую невесту Хайден Панеттьери жестоко избил бойфренд. После инцидента Кличко ищет возможности увидеться с актрисой.

Как сообщают инсайдеры US Weekly, знаменитый украинец узнал из СМИ об ужасном избиении своей бывшей невесты. Такое поведение Брайана Хикерсона он считает недопустимым и сейчас ищет возможности проведать Хайден Панеттьери в Лос-Анджелесе. При этом Владимир Кличко рассматривает совместную поездку с дочкой и категорически против, чтобы во время этой встречи присутствовал бойфренд актрисы.

"Владимир пытается защитить ее. У него есть планы устроить встречу с Хайден и Кайей. Но Брайан ни при каких условиях не будет там присутствовать", – рассказал инсайдер.

Пока неизвестно, намерен ли Владимир Кличко каким-то образом повлиять на поведение Брайана Хакерсона относительно Хайден Панеттьери. Однако на встречу он настроен решительно.

Как известно, в начале августа 2018 года Владимир Кличко и Хайден Панеттьери объявили об отмене помолвки. Знаменитая пара не разглашала деталей разрыва, однако источники признались, что совместно они приняли решение о месте проживания общей дочери.

"Хайден считает, что Кайи сейчас не стоит жить с ней - это не очень хорошо для ребенка. Все это очень грустно", – рассказали инсайдеры.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко сумели сохранить после разрыва дружеские отношения. Их совместная дочь Кайя-Евдокия, которой исполнилось 4 года, живет со своим звездным отцом в Украине. С Хайден Панеттьери она видится крайне редко.

Зато голливудская актриса посвятила все свое свободное время новым отношениям. С Брайаном Хикерсоном она уже более 6 месяцев живет в своем роскошном имении. Однако их роман получил трещины после того, как Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон попали в топ-новости из-за домашнего насилия.

Как известно, в начале августа 2018 года Владимир Кличко и Хайден Панеттьери объявили об отмене помолвки. Знаменитая пара не разглашала деталей разрыва, однако источники признались, что совместно они приняли решение о месте проживания общей дочери.

"Хайден считает, что Кайи сейчас не стоит жить с ней - это не очень хорошо для ребенка. Все это очень грустно", – рассказали инсайдеры.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко сумели сохранить после разрыва дружеские отношения. Их совместная дочь Кайя-Евдокия, которой исполнилось 4 года, живет со своим звездным отцом в Украине. С Хайден Панеттьери она видится крайне редко.

Зато голливудская актриса посвятила все свое свободное время новым отношениям. С Брайаном Хикерсоном она уже более 6 месяцев живет в своем роскошном имении. Однако их роман получил трещины после того, как Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон попали в топ-новости из-за домашнего насилия.