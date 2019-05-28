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Ангел из Victoria’s Secret похвасталась идеальной фигурой в купальнике

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Ангел из Victoria’s Secret похвасталась идеальной фигурой в купальнике
05:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитый ангел Victoria's Secret Эльза Госк опубликовала серию снимков, которые подчеркивают ее идеальную фигуру.

Знаменитый «ангел» Victoria’s Secret Эльза Госк не прекращает доказывать, что занимает место модели в одной из самых желанных бельевой компании не зря. 30-летняя шведка опубликовала серию снимков, которые подчеркивают ее идеальную фигуру.

Эльза Госк стала одной из почетных гостей красной дорожки на Каннском кинофестивале. Однако после официальных частей модель решила не спешить возвращаться домой, в США, и осталась на несколько дней в солнечных Каннах.

«Французское утро», – такими словами прокомментировала знаменитая модель серию пикантных снимков в Instagram, которые она сделала рядом с большим бассейном. В кадре «ангел» Victoria’s Secret предстала в голубом купальном костюме с трендовыми деталями – кольцами. 30-летняя Эльза позировала лежа, согнув ноги в коленях, а также стоя, наслаждаясь солнечными лучами.

Для второй серии заманчивых кадров Эльза Госк надела купальник в актуальный леопардовый принт. Также модель сменила локацию – в сексуальных позах она фотографировалась на фоне красивых пейзажей Канн. «Канны, вы увидите этот вид», – написала под своими снимками стройная модель.

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Фигура, Victoria's Secret, Модели, Идеальные формы, Эльза Госк.
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