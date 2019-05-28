Чем теперь занимаются звезды, о которых давно уже ничего не слышно

К сожалению, не всем звездам удается удержаться на вершине славы: одни не выдерживают сумасшедшего рабочего ритма и сами принимают решение уйти из профессии на пике, другие же годами безуспешно пытаются повторить былой успех. Читай о знаменитостях, которые резко взлетели и так же резко пропали с радаров.