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Вторник, 28.05.2019
Чем теперь занимаются звезды, о которых давно уже ничего не слышно
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Чем теперь занимаются звезды, о которых давно уже ничего не слышно

К сожалению, не всем звездам удается удержаться на вершине славы: одни не выдерживают сумасшедшего рабочего ритма и сами принимают решение уйти из профессии на пике, другие же годами безуспешно пытаются повторить былой успех. Читай о знаменитостях, которые резко взлетели и так же резко пропали с радаров.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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