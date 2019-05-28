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Кайли Дженнер рассказала, чем кормит свою дочь

Кайли Дженнер рассказала, чем кормит свою дочь
11:17 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Оказалось, Сторми любит японскую кухню, о чем реалити-звезда рассказала в беседе с американским блогером.

Всего пару месяцев назад дочери Кайли Дженнер исполнился год, а малышка уже отличается гастрономическим вкусом. 

В видеоблоге Хизер Сандерс Кайли учила подругу управляться палочками, поскольку сама подсела на японскую кухню еще со школьных времен. Звезда предположила, что любовь к суши и роллам передалась и ее дочери. "Сторми любит суши. Разумеется, я не кормлю ее сырыми продуктами. Она просто любит эдамамэ и не остановится, пока все не съест. А еще она может съесть целую миску риса с соевым соусом", — рассказала Дженнер.

Некоторые фанаты задумались над тем, можно ли кормить японской кухней годовалого ребенка, но Кайли и прежде хвалили за бережное отношение к дочери, поэтому можно предположить, что Сторми не ест ничего опасного для ее здоровья. 

 
 
 
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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В начале месяца анонимные источники сообщили, что Дженнер так хорошо справляется с ролью матери, что уже планирует второго малыша. Слухи спровоцировал поздравительный пост Кайли, посвященный ее возлюбленному Трэвису Скотту, в котором звезда предложила ему снова стать родителями.

"Кайли очень часто говорит о том, чтобы завести еще одного ребенка с Трэвисом, и хочет быть беременной уже к следующему году. Она постоянно говорит, что ей предназначено быть матерью", — рассказал инсайдер.

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Все по теме:

Дети, Продукты питания, Еда, Знаменитости, Японская кухня, Кайли Дженнер, Кормление детей.
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