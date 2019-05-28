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Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца

Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца

Звезда сериала "Карточный домик" родила первенца
11:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: По словам счастливой мамочки, роды у нее прошли несколько недель назад, в начале мая 2019 года.

Американская актриса Кейт Мара в 36 лет впервые стала мамой. Звезда, известная участием в политическом сериале "Карточный домик", родила дочь.

Счастливой новостью актриса поделилась на официальной Instagram-странице. Кейт Мара и ее муж Джейми Белл решили пока не показывать лицо ребенка, поэтому опубликовали фото, где виднеются маленькие ножки младенца. 

Несколько недель назад у нас родился ребенок. Вот его ножки, – мило написала Кейт Мара. 

 
 
 
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We had a baby a couple weeks ago... Here are her feet

Публикация от Kate Mara (@katemara)

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Как известно, Кейт Мара и Джейми Белл познакомились во время съемок приключенческого фильма "Фантастическая четверка", где они исполнили второстепенные роли. Случилось это осенью 2015 года. С тех пор пара не расставалась, а уже через 2 года голливудские актеры решили официально пожениться. При этом Кейт и Джейми ведут довольно закрытый образ жизни и не выставляют напоказ свои чувства. Поэтому не удивительно, что поклонники Кейт и Джейми узнали о рождении ребенка через несколько недель после родов.

Для актрисы этот ребенок является первым. А вот у Джейми Белла уже есть 5-летний сын от первого брака. Мальчик живет с экс-женой актера – Эван Рейчел Вуд.

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Все по теме:

Беременность, Отцовство, Знаменитости, Рождение ребенка, Кейт Мара, ”Карточный домик”.
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