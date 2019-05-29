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"Попа как у Ким": Настя Каменских снова оголила ягодицы

"Попа как у Ким": Настя Каменских снова оголила ягодицы
13:15 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Однако, появление штампа в паспорте никак не повлияло на социальную жизнь звезды.

После свадьбы с Потапом певица Настя Каменских поделилась очередным откровенным фото.

В четверг, 23 мая популярная певица Настя Каменских вышла замуж за Потапа. Ее свадьба с рэпером стала одной из самых ожидаемых за последний год и в буквальном смысле произвела фурор в украинском шоу-бизнесе.

Так, Настя Каменских опять показала свою "попу, как у Ким", оголившись на фоне песчаного пляжа. Девушка позировала в очень откровенном белом купальнике, который идеально подчеркнул все достоинства ее фигуры. 

 
 
 
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#bearanddiamond #honeymoon

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)  

Эффектные кадры: Потап и Настя Каменских продолжают умилять сеть фотографиями со свадьбы

В комментариях под провокационным фото Каменских разразилась бурная дискуссия. Кто-то посчитал их неподходящими для аккаунта замужней девушки, другие же засыпали 32-летнюю певицу комплиментами.

"Попа лучше чем у Ким", "Какое чувство гордости у Потапа, когда твою женщину хотят всей страной..", "Ну как так, попа гладюсенькая, ни грамма целлюлита. Фигура- Агонь!!", "Ну красиво!", "Это ужасное зрелище", "Везде жопа", ""Спасибо Насте, за то что показывает что не только худышки красивые)))", "Попа в миллион раз лучше, чем у Ким Красотка!!!", "Это ужасное зрелище", "Настя…. Ты ж уже замужняя)) не красиво другим свою по…… Показывать. Крути перед мужем", — пишут в Сети.

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Все по теме:

Свадьба, Замужество, Знаменитости, Настя Каменских, Ягодицы, Попа как у Ким.
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