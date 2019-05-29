Королевские сенсации: Елизавета II носит парик

Новости шоу бизнеса: Слухи вокруг представителей голубой крови Англии продолжают бушевать!

Королевская семья Великобритании - одна из самых обсуждаемых семей в мире. И все, что там происходит, рано или поздно становится явным. Например, немало тайн раскрыл сериал "Корона", который, кстати, любит смотреть и Елизавета II.

Монарх-рекордсмен правит страной уже 67 лет и является настоящим любимцем миллионов. Однако существуют и те, что распространяют позорные слухи о Ее Величестве. Недавно снова появилась информация, что Елизавета уже много лет носит парик.

Такие слухи начали распространяться с 1982 года, когда в Букингемский дворец влез Майкл Фаган. Мужчина ворвался в королевскую спальню. Когда его арестовали, он заявил, что видел у кровати на столе парик. Однако затем отказался от своих слов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Queen Elizabeth II (@queen_elizabeth_fanpage) 2 Авг 2017 в 6:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Queen Elizabeth II (@queen_elizabeth_fanpage) 4 Июл 2017 в 5:38 PDT

На днях в сети появилось заявление Мэрилин Браун, блогера, который пишет о королевской семье: "Я читала все книги о королеве, но никогда не слышала, что она носит парик. Я думаю, что это ложь".

Как там на самом деле, мы никогда не узнаем. Добавим лишь то, что королева не меняет прическу с 1952 года, а перестала красить волосы с 90-х годов.