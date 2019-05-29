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Среда, 29.05.2019
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Королевские сенсации: Елизавета II носит парик
Королевские сенсации: Елизавета II носит парик

Королевские сенсации: Елизавета II носит парик

Королевские сенсации: Елизавета II носит парик
17:24 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости шоу бизнеса: Слухи вокруг представителей голубой крови Англии продолжают бушевать!

Королевская семья Великобритании - одна из самых обсуждаемых семей в мире. И все, что там происходит, рано или поздно становится явным. Например, немало тайн раскрыл сериал "Корона", который, кстати, любит смотреть и Елизавета II.

Монарх-рекордсмен правит страной уже 67 лет и является настоящим любимцем миллионов. Однако существуют и те, что распространяют позорные слухи о Ее Величестве. Недавно снова появилась информация, что Елизавета уже много лет носит парик.

Такие слухи начали распространяться с 1982 года, когда в Букингемский дворец влез Майкл Фаган. Мужчина ворвался в королевскую спальню. Когда его арестовали, он заявил, что видел у кровати на столе парик. Однако затем отказался от своих слов.

 
 
 
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Публикация от Queen Elizabeth II (@queen_elizabeth_fanpage)

 
 
 
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Публикация от Queen Elizabeth II (@queen_elizabeth_fanpage)

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На днях в сети появилось заявление Мэрилин Браун, блогера, который пишет о королевской семье: "Я читала все книги о королеве, но никогда не слышала, что она носит парик. Я думаю, что это ложь".

Как там на самом деле, мы никогда не узнаем. Добавим лишь то, что королева не меняет прическу с 1952 года, а перестала красить волосы с 90-х годов.

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Королева Елизавета II, Британия, Елизавета II, Британская семья, Elizabeth II.
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