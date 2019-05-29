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Среда, 29.05.2019
Вот это да: знаменитости-неряхи, которые "невкусно" пахнут
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Вот это да: знаменитости-неряхи, которые "невкусно" пахнут

Недавно ученые выяснили, что частое мытье вредит здоровью и ослабляет иммунитет. Они рекомендуют мыть тело частями, то есть отдельные зоны, которые наиболее подвержены потоотделению. А целиком следует мыться не чаще 2-х раз в неделю. Прислушиваться к советам ученых или нет — дело каждого. Тем не менее неряшливых и неаккуратных людей действительно много, в числе которых есть и звезды. Да, да! Они такие же обычные люди. Знаменитости гламурно и притягательно сверкают на голубых экранах, но что скрывается под их красивой "упаковкой"? Давайте выясним…
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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