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Внешность - это не главное: Даша Астафьева рассказала о том, какой была в детстве

Внешность - это не главное: Даша Астафьева рассказала о том, какой была в детстве
20:57 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Каждая лебедка в детстве была гадким утенком.

Сегодня Даша Астафьева – признанный секс-символ, но мало кто знает, что раньше артистка постоянно сомневалась в себе и считала себя некрасивой. Даша даже смирилась с мыслью, что так будет всегда.

"В детстве я была не очень красивой и вообще считала, что останусь такой навсегда. Помню, как пришла поступать в училище культуры абсолютно уверена, что я страшная. Мне казалось, что надо нарисовать зеленые тени, красные губы, надеть синие брюки и красную кофту, а без бигуди я вообще не выходила на улицу. Когда я пришла в учебное заведение, считала себя абсолютно ужасной, а меня почему-то всегда звали на роль красавицы. Пожалуй, признание окружающих сыграло решающую роль", – вспоминает певица.

Получив признание всей страны, Даша окончательно убедилась, что настоящая красота – это не внешняя оболочка, а то, что у тебя внутри.

 
 
 
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By @moi_sofism

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

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"Некрасивых женщин не бывает! Все женщины и все люди рождаются красивыми! Люди становятся некрасивыми, пуская в душу злость и зависть-лягушку. Когда ты счастлив, тебе хочется хорошо выглядеть и радоваться мелочам, хочется, чтобы на тебя обращали внимание", - прокомментировала артистка в эфире программы "Ранок з Україною".

Кстати, а каким ты был в детстве? Ты себе нравился?

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Все по теме:

Даша Астафьева, Знаменитости, Актриса, Звезды, Телеведущая, Певица, Nikita, Солистка группы "NIKITA", Украинская модель.
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