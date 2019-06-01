Стало известно, имеет ли отношения Никита Добрынин с победительницей шоу "Холостяк-9"

Новости шоу бизнеса: Никита Добрынин стал первым из героев проекта, который продолжил отношения с финалисткой.

Украинский телеведущий Никита Добрынин после завершения романтического шоу "Холостяк-9" кардинально изменил свою жизнь. Он до сих пор имеет отношения с Дарьей Квитковой и признался, что на проекте встретил именно ту девушку, которую долгое время искал.

Как известно, 24 мая 2019 года состоялся финал шоу "Холостяк-9". Холостяк 9 сезон 12 выпуск: чем отличился грандиозный финал шоу

Последнего эфира ожидали тысячи поклонников проекта. В финале Никита Добрынин провел последние романтические свидания, после чего решил отдать кольцо блондинке Даше.

Уже на пост-шоу телеведущий разрушил все мифы о шоу "Холостяк". В сети Никита Добрынин признался, что на протяжении нескольких месяцев, пока шла трансляция шоу, телеведущий скрывал роман с девушкой, чтобы не рассекречивать результаты финала. Теперь же Никита Добрынин на всю страну объявил, что счастлив и нашел свою настоящую любовь.

"Раньше я думал, что уже привык к одиночеству. И сейчас я так счастлив встретить тебя – невероятную, мудрую, легкую девушку, которая убедила меня в обратном. До сих пор удивляюсь, как быстро пролетели последние полгода. Помнишь, как все это время мы тайно встречались, летали разными рейсами, приезжали домой с разницей в десять минут, чтобы нас никто не увидел, как ездили в машине в черных очках и просто улыбались в ответ, когда нас спрашивали: чем закончился проект "Холостяк"?.. Ты сидишь сейчас, счастливая, рядом и улыбаешься. И это самый большой подарок для меня!" – заявил Никита Добрынин.

В то же время сама Даша, не сдерживая своего счастья, рассказала, что не считает себя победительницей шоу, так как проект подарил ей главное – крепкие отношения. На день рождения своего любимого девушка организовала поездку в Копенгаген, где призналась телеведущему в любви. А вот Никита Добрынин сделал это в День влюбленных.

Я не хотел превратить эти фразы в обычные. Мне хотелось, чтобы мы запомнили наши признания навсегда. Поэтому 14 февраля я сказал Даше, что люблю ее. На что она мне ответила: "Это потому, что сегодня День влюбленных?" – вспомнил Никита.