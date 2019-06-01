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"Небесная лазурь": Милла Йовович в космическом ролике V Magazine (Видео)

"Небесная лазурь": Милла Йовович в космическом ролике V Magazine (Видео)
18:28 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Глянец V Magazine представил мини-фильм с американской актрисой.

Голливудская актриса Милла Йовович снялась в научно-фантастическом фешн-фильме для американского журнала V Magazine.

Мини-фильм, получивший название Cerulean (Небесная лазурь), был создан студией Now Open Productions в сотрудничестве с режиссером и фотографом Эн Ли и командой профессиональных стилистов и визажистов модного журнала.

Йовович появилась в кадре в костюме английского дизайнера Кристиана Кована, который работал над футуристическим образом актрисы совместно со знаменитым стилистом Патти Уилсон.

"В научной фантастике Милла Йовович далеко не новичок. Смотрите Cerulean, в котором супермодель и актриса парит на фоне футуристических захватывающих пейзажей", - сообщает V Magazine.

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Помимо фешн-фильма, издание представило серию снимков, которые будут опубликованы на страницах свежего номера глянца, обложку которого украсила актриса.

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Все по теме:

Видео, Мила Йовович, Американская актриса, V Magazine, Новая фотосессия, Небесная лазурь, Cerulean, Кристиан Кован, sci-fi, Фэшн-ролик.
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