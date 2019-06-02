На концерте в Олимпийском MONATIK посвятил стих своей жене

Лето киевлян и гостей города началось по-настоящему ярко, а поблагодарить за это нужно Дмитрия Монатика. Так, в субботу, 1 июня на НСК Олимпийском выступил MONATIK с грандиозным шоу Love It Ритм.
Кроме устоявшихся хитов, самый танцующий музыкант Украины представил и песни с нового альбома. А также публика услышала стихотворение, которое Монатик посвятил красавице-жене.
Стих Дмитрия Монатика
"Бывало так, что на душе очнулись,
Да, опять-таки, бунтуют беспорядки.
И она просто треснула на части,
Безобразно так и не по шву.
И от сомнений сорванная крыша,
Словно с ураганом нехотя играет в прятки.
И я – открытый для безумных ливней и метелей,
Едва прикрыв глаза руками,
Против ветра медленно спешу.
Спешу напомнить сам себе
И вроде бы моим, но часто неподвластным мыслям,
О том, что все не вечно.
Да, бывало и похуже, правда.
Я просто в этот раз, так получилось,
В незнакомый мир поглубже вник.
А он бывает врущим, абсолютно неприятным,
Грязным почитателем душевных взяток.
Такой, словно обиженный на сверху проходящих, старый половик.
И я было уже хотел устать, забыться и погаснуть,
Но вспомнил вдруг о том, каким бы не был мир, в нем разглядел ее.
Припомнил, как застыл и из-за чувств мне ранее незнакомых, не понятных,
На мгновение притих и понял, все-таки, что этот мир мое (таки)…
Таких не может оказаться в скверном месте,
Из-за таких мир заполняют песни.
С ней, друг, все начинает оживать, сиять так ясно,
Что я могу взлететь над злыми облаками просто.
И написать опять хороший, для кого-то ни о чем,
Но для души такой необходимый стих.
Я ею зашиваю необузданную душу,
С ней возвращаю неотесанную крышу.
Я ею наполняюсь и запоминаю каждую секунду,
Каждый драгоценный миг".
Одно из самых трогательных моментов стало выступление Монатика с душевной композицией "Моим":
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Это так красиво и трогательно @monatik_official -единственный человек, на концерте которого хочется плакать от разных эмоций, и благодарить за все, что он делает. «Моим» "Здесь нет ни припева, здесь нет ни куплета, здесь нет ничего Это просто послания моим, тем кто дороже всего. Вот, я стою молодой, с мечтами, с открытой душой нараспашку. Отчётливо помню, с чего началось всё, и как заварил эту кашу. Но, я не знаю, что будет завтра, вот что отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, а земля кривая - и я лишь уповаю На то, что мой самолёт посетит свой аэропорт, и наш дом узнаю; На то, что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да. Вы сегодня малые и пока не в силах ни слова связать, Но уже стали понимать все, узнавать отца и мать, вот. Я безумно хочу невозможную силу в каждом из вас воспитать. Я хочу чтобы силу Добра этому миру смогли вы показать. Я не лучший пример, не всегда, Даже этот стих за рулем пишу, но я к вам спешу И по старинке в стихи превратился дорожный шум. Ум играет со мной по-разному, с вами тоже играть будет: Захочет поднять, захочет соврать, навяжет серые будни. А вы - затопите каналы водою. Вы горите идеей, горите мечтою вы. Никаких "Увы", - будьте достойными. Бьют - дайте сдачи, врут - закройте уши, Идите дальше, что может быть краше? Врунам пожелайте удачи, они на каждом шагу, Они будут в лицо широко улыбаться. Ох, их будет так много, не хватит пальцев, Будут больно кусаться. Искусают вам спины, невыносимо и часто до крови. Идите вперед, не секунды внимания, ведь все что могут - это болтать они. На таких не тратьте время и даже не мстите - Им жизнь отомстит, вот увидите, не спешите. Стойте спина к спине, стойте горой, брат за брата, ни шагу обратно. Чтобы не пробрались, чтоб не догнали сплетни, собаки. Найдите мечту, поверьте в нее и она поверит в вас . Тратьте с умом каждый час, открытыми будьте, ищите своих уже сейчас. Будьте достойными, ведь вокруг вас весь мир кружит. А ночи бессонные - найдите полезными, нужными. Не опускайте нос, не задирайте нос, хоть жизнь водоворот. Вам будут мешать, ломать, возвышать, а вы только вперед! ... #монатик #моим #monatik #loveitритм #virusmusic #concertua
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