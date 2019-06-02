На концерте в Олимпийском MONATIK посвятил стих своей жене

Новости шоу бизнеса: Выступление растрогало публику и получило много положительных отзывов.

Лето киевлян и гостей города началось по-настоящему ярко, а поблагодарить за это нужно Дмитрия Монатика. Так, в субботу, 1 июня на НСК Олимпийском выступил MONATIK с грандиозным шоу Love It Ритм.

Кроме устоявшихся хитов, самый танцующий музыкант Украины представил и песни с нового альбома. А также публика услышала стихотворение, которое Монатик посвятил красавице-жене.

Стих Дмитрия Монатика

"Бывало так, что на душе очнулись,

Да, опять-таки, бунтуют беспорядки.

И она просто треснула на части,

Безобразно так и не по шву.

И от сомнений сорванная крыша,

Словно с ураганом нехотя играет в прятки.

И я – открытый для безумных ливней и метелей,

Едва прикрыв глаза руками,

Против ветра медленно спешу.

Спешу напомнить сам себе

И вроде бы моим, но часто неподвластным мыслям,

О том, что все не вечно.

Да, бывало и похуже, правда.

Я просто в этот раз, так получилось,

В незнакомый мир поглубже вник.

А он бывает врущим, абсолютно неприятным,

Грязным почитателем душевных взяток.

Такой, словно обиженный на сверху проходящих, старый половик.

И я было уже хотел устать, забыться и погаснуть,

Но вспомнил вдруг о том, каким бы не был мир, в нем разглядел ее.

Припомнил, как застыл и из-за чувств мне ранее незнакомых, не понятных,

На мгновение притих и понял, все-таки, что этот мир мое (таки)…

Таких не может оказаться в скверном месте,

Из-за таких мир заполняют песни.

С ней, друг, все начинает оживать, сиять так ясно,

Что я могу взлететь над злыми облаками просто.

И написать опять хороший, для кого-то ни о чем,

Но для души такой необходимый стих.

Я ею зашиваю необузданную душу,

С ней возвращаю неотесанную крышу.

Я ею наполняюсь и запоминаю каждую секунду,

Каждый драгоценный миг".

Одно из самых трогательных моментов стало выступление Монатика с душевной композицией "Моим":

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