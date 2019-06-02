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На концерте в Олимпийском MONATIK посвятил стих своей жене

На концерте в Олимпийском MONATIK посвятил стих своей жене
12:59 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Выступление растрогало публику и получило много положительных отзывов.

Лето киевлян и гостей города началось по-настоящему ярко, а поблагодарить за это нужно Дмитрия Монатика. Так, в субботу, 1 июня на НСК Олимпийском выступил MONATIK с грандиозным шоу Love It Ритм.

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Кроме устоявшихся хитов, самый танцующий музыкант Украины представил и песни с нового альбома. А также публика услышала стихотворение, которое Монатик посвятил красавице-жене.

Стих Дмитрия Монатика

"Бывало так, что на душе очнулись,

Да, опять-таки, бунтуют беспорядки.

И она просто треснула на части,

Безобразно так и не по шву.

И от сомнений сорванная крыша,

Словно с ураганом нехотя играет в прятки.

И я – открытый для безумных ливней и метелей,

Едва прикрыв глаза руками,

Против ветра медленно спешу.

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Спешу напомнить сам себе

И вроде бы моим, но часто неподвластным мыслям,

О том, что все не вечно.

Да, бывало и похуже, правда.

Я просто в этот раз, так получилось,

В незнакомый мир поглубже вник.

А он бывает врущим, абсолютно неприятным,

Грязным почитателем душевных взяток.

Такой, словно обиженный на сверху проходящих, старый половик.

И я было уже хотел устать, забыться и погаснуть,

Но вспомнил вдруг о том, каким бы не был мир, в нем разглядел ее.

Припомнил, как застыл и из-за чувств мне ранее незнакомых, не понятных,

На мгновение притих и понял, все-таки, что этот мир мое (таки)…

Таких не может оказаться в скверном месте,

Из-за таких мир заполняют песни.

С ней, друг, все начинает оживать, сиять так ясно,

Что я могу взлететь над злыми облаками просто.

И написать опять хороший, для кого-то ни о чем,

Но для души такой необходимый стих.

Я ею зашиваю необузданную душу,

С ней возвращаю неотесанную крышу.

Я ею наполняюсь и запоминаю каждую секунду,

Каждый драгоценный миг".

Одно из самых трогательных моментов стало выступление Монатика с душевной композицией "Моим":

 
 
 
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Это так красиво и трогательно @monatik_official -единственный человек, на концерте которого хочется плакать от разных эмоций, и благодарить за все, что он делает. «Моим» "Здесь нет ни припева, здесь нет ни куплета, здесь нет ничего Это просто послания моим, тем кто дороже всего. Вот, я стою молодой, с мечтами, с открытой душой нараспашку. Отчётливо помню, с чего началось всё, и как заварил эту кашу. Но, я не знаю, что будет завтра, вот что отчетливо понимаю. Этот мир тернистый, а земля кривая - и я лишь уповаю На то, что мой самолёт посетит свой аэропорт, и наш дом узнаю; На то, что руль повернет только в мой поворот, который сияет, да. Вы сегодня малые и пока не в силах ни слова связать, Но уже стали понимать все, узнавать отца и мать, вот. Я безумно хочу невозможную силу в каждом из вас воспитать. Я хочу чтобы силу Добра этому миру смогли вы показать. Я не лучший пример, не всегда, Даже этот стих за рулем пишу, но я к вам спешу И по старинке в стихи превратился дорожный шум. Ум играет со мной по-разному, с вами тоже играть будет: Захочет поднять, захочет соврать, навяжет серые будни. А вы - затопите каналы водою. Вы горите идеей, горите мечтою вы. Никаких "Увы", - будьте достойными. Бьют - дайте сдачи, врут - закройте уши, Идите дальше, что может быть краше? Врунам пожелайте удачи, они на каждом шагу, Они будут в лицо широко улыбаться. Ох, их будет так много, не хватит пальцев, Будут больно кусаться. Искусают вам спины, невыносимо и часто до крови. Идите вперед, не секунды внимания, ведь все что могут - это болтать они. На таких не тратьте время и даже не мстите - Им жизнь отомстит, вот увидите, не спешите. Стойте спина к спине, стойте горой, брат за брата, ни шагу обратно. Чтобы не пробрались, чтоб не догнали сплетни, собаки. Найдите мечту, поверьте в нее и она поверит в вас . Тратьте с умом каждый час, открытыми будьте, ищите своих уже сейчас. Будьте достойными, ведь вокруг вас весь мир кружит. А ночи бессонные - найдите полезными, нужными. Не опускайте нос, не задирайте нос, хоть жизнь водоворот. Вам будут мешать, ломать, возвышать, а вы только вперед! ... #монатик #моим #monatik #loveitритм #virusmusic #concertua

Публикация от Darya (@darya_vashchuk)

Также читайте о том, что недавно обсуждали личную жизнь другой украинской звезды. Так, в эфире канала Украина Алина Гросу рассказала, что уже четыре года встречается с парнем по имени Александр. Кроме того, артистка поведала: молодой человек избегает публичности, а на вопрос о свадьбе ответила лишь, что к лету расскажет об этом во всеуслышание.

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Дмитрий Монатик, Монатик, Love It Ритм, Концерт на Олимпийском.
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