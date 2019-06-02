Шотландский актер Ричард Мэдден прокомментировал свои отношения с Брэндоном Флинном

Актер Ричард Мэдден отреагировал на сообщения СМИ о его отношениях с актером Брэндоном Флинном, передает Fox News.
Слухи начали распространяться после того, как Флинн расстался со своим бойфрендом Сэмом Смитом.
В свою очередь Мэдден заявил, что хочет, чтобы его личная жизнь оставалась личной, и никогда не говорит с прессой о своих отношениях.
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Not all heroes wear capes, sometimes, the cape wears them. #TBT @heromag w/ @fabienkruszelnicki
Американский актер Брэндон Флинн
Он добавил, что очень устал от внимания папарации, и поделился, что фотографы на улице доводят его до срыва.