Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Морской десант противна уничтожен: в Приазовье прошли учения ВСУ (Фото и видео)
Танки, артиллерия и авиация: На Азове прошли учения ВСУ
Супрун заявила, что намерена и дальше работать в Украине
Супрун заявила, что намерена и дальше работать в Украине
Джошуа - Руис. Видео боя
Джошуа - Руис. Видео боя
Кинофестиваль "Молодость": гран-при получила французская лента "Дикий"
Кинофестиваль "Молодость": гран-при получила французская лента "Дикий"

Шотландский актер Ричард Мэдден прокомментировал свои отношения с Брэндоном Флинном

Шотландский актер Ричард Мэдден прокомментировал свои отношения с Брэндоном Флинном
15:30 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Телеграф EPA

Новости шоу бизнеса: Звезда британского сериала "Игры престолов" не слишком многословный насчет своей личной жизни.

Актер Ричард Мэдден отреагировал на сообщения СМИ о его отношениях с актером Брэндоном Флинном, передает Fox News.

Слухи начали распространяться после того, как Флинн расстался со своим бойфрендом Сэмом Смитом.

На концерте в Олимпийском MONATIK посвятил стих своей жене

В свою очередь Мэдден заявил, что хочет, чтобы его личная жизнь оставалась личной, и никогда не говорит с прессой о своих отношениях.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Not all heroes wear capes, sometimes, the cape wears them. #TBT @heromag w/ @fabienkruszelnicki

Публикация от Brandon Flynn (@flynnagin11)

Американский актер Брэндон Флинн

Медовый месяц закончился: Потап и Настя Каменских вернулись в Киев

Он добавил, что очень устал от внимания папарации, и поделился, что фотографы на улице доводят его до срыва.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Личная Жизнь, Ричард Мэдден, Брэндон Флинн, Ричард Мадден.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
04 Матиос заявил, что останется на своей должности
05 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Харькове снесли бюст Жукова
В Харькове снесли бюст Жукова
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
На рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
На рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
У NASA будет возможность организовывать туристические путешествия на МСК
У NASA будет возможность организовывать туристические путешествия на МСК
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь