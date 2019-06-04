Вика Смиюха впервые рассказала о измене любимого

Новости шоу бизнеса: Екатерина Смиюха, она же Виктория Смиюха участница группы "НеАнгелы" , несколько лет назад пережила измену. Как она относится к этой ситуации сейчас.

Откровенные подробности знаменитая участница рассказала в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

В 2016-м году избранником Виктории был каскадер Иван Стрижаков. Все фанаты с нетерпением ждали свадьбу певицы и сами влюбленные не скрывали чувств друг к другу, постоянные счастливые фотографии в сетях обоих только о их любви. Но спустя пять месяцев после бракосочетания, певица узнала что ее избранник изменил с ее фанаткой.

"Я очень хотела любви взаимной, но человек предал, и этим все сказано. Я должна была это пережить, пройти этот этап, чтобы по-новому посмотреть на все, что сегодня имею", - делится певица с "Зірковим шляхом".

Как призналась Вика, она счастлива с новым молодым человеком.

"Да, это правда, я не одна и мне действительно есть, что сказать. И я очень счастлива, что в моей жизни появился человек, которого я люблю, уважаю и ценю. Он не имеет отношения к шоу- бизнесу. Знакомы больше года. Я вообще считаю, все должно начинаться с дружбы. Когда человек с тобой на одной волне и тогда есть смысл жить, и проживать жизнь",- говорит звезда.

На вопрос, вместе живет ли с любимым, ответила следующее: "Не хотелось ничего уточнять, но я получаю удовольствие от этих отношений, потому что я влюблена".

До знакомства новый молодой человек звезды, абсолютно ничего не знал о группе "НеАнгелы" и кто такая Виктория Смиюха. Он до сих пор называет ее настоящим именем. ведь Виктория - это псевдоним, который Юрий Никитин специально придумал при создании группы "НеАнгелы". Дома возлюбленный девушку называет Катей.

"Все равно имя Катя - оно для меня родное. И всем своим друзьям, всем своим близким и даже молодому человеку я сначала сказала называть меня моим родным именем. Любимый называет дома Катюша, как и родители, как и сестра. И я не считаю это зазорным, и я наоборот горжусь, потому что творчество есть творчество, а твои родные корни, твои родители, которые собственно сами так наградили, они должны тебя все равно называть твоим настоящим именем", - уверена звезда.

Вика(Екатерина) называет своего любимого: "Милый, дорогой. Очень люблю такие ласковые моменты, ну и собственным именем, конечно".

Настоящее имя возлюбленного, певица не разглашает. На ошибках учатся, и она слишком оберегает собственное счастье, боясь сглазить. И только для "Зіркового шляху" проливает свет относительно личных планов на будущее, думает ли о свадьбе.

"Было бы странно, если бы я не планировала. Все-таки я человек, который сознательно может планировать все и реализовать. Мне 18 лет, и я понимаю, что уже совсем скоро все поэтапно должно быть, как у всех женщин. Вообще хотелось бы больше детей иметь двое, трое, пусть, как Бог даст. И успешная карьера, да, это все должно быть вместе совместно. И мне кажется, женщина реализуется тогда, когда она находит свое счастье", - говорит звезда.

Напоминаем, что несмотря на слухи о разводе супругов, Бекхэмы показали трогательное фото, на котором снялись все вместе. Семейный снимок Виктория опубликовала на своей странице в Instagram.