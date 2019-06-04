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День рождение Анджелины Джоли 44: путь от наркотиков до всемирной славы

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День рождение Анджелины Джоли 44: путь от наркотиков до всемирной славы
12:42 Сегодня Телеграф По материалам: 24tv.ua Фото: epa.eu

Новости шоу бизнеса: Сегодня свой день рождения празднует любимица миллионов – американская киноактриса Анджелина Джоли.

Всемирная любимица Анджелина Джоли, покорила мир своей харизмой, сильным характером, неописуемой красотой и профессионализмом во всех сферах.

Популярная актриса, фотомодель, режиссер, сценарист, посол доброй воли ООН, обладательница Оскара и трех Золотых глобуса, мать шестерых детей и одна и самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Анджелина Джоли уже более 15 лет ведет активную гуманитарную работу, которая связана с должностью посла доброй воли ООН, сотрудничает с общественными и социальными организациями. Она большую часть своего времени и сил выделяет на поддержку женщин, которые борются за свои права, а также активно выступает против сексуального насилия.

Актриса воспитывает шестерых детей: 17-летнего Мэддокса из Камбоджи, 13-летнюю Захару из Эфиопии, 13-летнюю Шайло – первого своего биологического ребенка от экс-любимого Питта, 15-летнего Пакса из Вьетнама, и 10-летних двойняшек Нокс и и Вивьен. Она всегда восхищала и привлекала к себе интерес, но все ли бы так хорошо в начале жизненного пути звезды.

Детство Джоли. Наркотики и уродование тела ножом

Анджелина Джоли Войт родилась в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) 4 июня 1975 года в семье известного американского актера Джона Войта и франко-канадской актрисы Маршелин Бертран.

В 11 лет она начала учится в киношколе Ли Страсберга,а также в высшей школе Беверли-Хиллз, обучение длилось два года. Джоли оказалась не единственная студентка с большими актерскими способностями и всегда чувствовала себя аутсайдером из-за своего нестандартного внешнего вида и недорогой одежды из секонд-хенда.

Уверенность в себе девушка потеряла окончательно тогда, когда все ее попытки стать моделью сравнились на ноль. В одном из интервью Джоли призналась, что чувствовала себя подавленной и несчастной, считала себя бесполезной и через это начала наносить себе порезы и раны на тело. У нее даже появилась а то время целая коллекция ножей.

 
 
 
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Younger Angelina #angelinajolie

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

Но все наладилось, в 14 лет будущая звезда начала работать моделью на показах одежды в Нью_Йорке, Лос-Анджелесе и Лондоне. Также она появилась в музыкальных видеоклипах таких исполнителей: Ленни Кравиц (Stand By My Woman), Rolling Stones (Anybody Seen My Baby) и Meat Loaf (видео Rock'n'Roll Dreams Come Through). В 16 лет Джоли начала работать в театре.

В 1996 году изданию The Daily Mirror она рассказала, что до 20 лет перепробовала практически все наркотики, которые только могли быть.

Путь к успеху

Все мы естественно помним популярный фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" и "Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни", именно после премьеры этих фильмов красавица получила большую популярность.

Учитывая множество длительных поездок по всему миру в рамках гуманитарной миссии ООН Анджелина снималась с самыми известными голливудскими актерами в нескольких коммерческих картинах, среди которых фильм "Соблазн".

В январе 2011 года вышел фильм с участием Джоли и Джонни Деппа "Турист", поставленный оскароносным режиссером Флорианом Хенкель фон Доннерсмарком.

Цитаты Анджелины Джоли

О любви. Мужчина должен разделять мои жизненные интересы, он должен помочь мне стать более хорошим человеком. Вот что должна давать любовь.

Про добро. Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу судьбы и посылает счастье, о котором ты даже не мечтал.

О цели в жизни. Любить одного человека, заботиться о нем до самой смерти, воспитывать детей, жить хорошей жизнью, быть верным другом, постараться выяснить, кто ты на самом деле и что ты любишь, и всегда быть собой – вот моя цель.

Дженнифер Энистон впервые рассказала о встрече с Анджелиной Джоли

О самоопределении. Выясните, кто вы. Независимо от вашей семьи (мужчина вы или женщина, с кем вы в отношениях). Найдите себя в этом мире, и все, что вам нужно – чувствовать себя хорошо в одиночестве. Я считаю, что это самое важное в жизни. Найдите себя, потому что с этим вы сделаете все, что угодно.

Напоминаем, что после успешного проката "Джона Уика" Киану Ривз может принять участие в съемках фантастического блокбастера. Согласно сообщениям западных СМИ, актер ведет переговоры со студией Marvel на роль одного из героев в будущем кинокомиксе "Вечные".

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