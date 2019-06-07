"Она реально одинокая!": Дима Коляденко признался, почему сделал предложение Билык

Новости шоу бизнеса: По словам Дмитрия Коляденко, он уже шестой раз предлагает Ирине Билык выйти за него замуж.

Однако певица берет кольцо и не идет с ним под венец. Поэтому теперь шоумен подумал еще раз испытать судьбу и признаться звезде.

"В течение пяти лет, когда мы жили вместе, я каждый год делал Ире предложение - дарил ей бриллиантовые, золотые, серебряные кольца. Все они были с красивыми камушками. И это мое шестое предложение руки и сердца. Ира брала драгоценности, обещала, что выйдет за меня замуж, но в итоге так и не вышла. Через десять лет я подумал: "Коляденко, действуй, наступил второй шанс. Удиви свою девушку". Я это сделал! Мало того, удивил всю Украину", - объяснил Дмитрий Коляденко.

Кроме этого, шоумен поспешил прокомментировать скандальные заявления о пиар-ходе с признанием. В сети многие предположили: Дмитрий Коляденко стремится подогреть интерес к своей персоне, поэтому и пошел на такой поступок. Но вот сам артист убежден, что всегда делает все искренне. В свое время во время разрыва с Ириной Билык он даже уничтожал ее платья и помещения, и это был далеко не пиар.

После неожиданного предложения Дмитрий Колядко общался с артисткой по телефону. Ирина Билык была смущена и не знала, как вести себя в той ситуации. Однако кольцо, сделанное на заказ Коляденко, она охотно уже носит.

"Через пару дней после предложения мне позвонила Ира и сказала: "А я сейчас ношу твою кольцо. Возьму его с собой на гастроли" ... Но она мне не дала конкретного ответа. После окончания шоу только сказала: "Я пошла думать над твоим предложением"", - поделился Дмитрий Коляденко.

Принять от шоумена подарок Ирине Билык непросто, ведь в настоящее время находится в браке с фотографом Асланом Ахмадовым. С мужем она воспитывает общего сына Табриза, которого родила суррогатная мать. Однако разбивать семью у Коляденко не было намерения, он просто хотел спасти артистку от одиночества.

"Она реально одинокая! ее муж в России, они не видятся месяцами. Как-то ей звоню: "Билычка, а поехали на шопинг?" И она приехала. Мы пошли в супермаркет, в котором я купил ей продукты. Все оплатил на кассе, а она просто сказала: "Колядеша, созвонимся" ... Это моя боевая подруга! Имею право и кольца дарить, и развлекать ее. У нас же есть своя история. Я любил эту женщину, люблю и буду продолжать любить", - заявил Дмитрий Коляденко.

Как известно, Дмитрий Коляденко и Ирина Билык в течение 4 лет строили отношения в гражданском браке. Хореограф публично признавался ей в любви и прямо на сцене предложил официально оформить отношения. Однако в 2006 году роман завершился громким скандалом, который звезды за многие годы сумели погасить. Сейчас артисты поддерживают дружеские отношения и не скрывают, что рады работать над совместными проектами.