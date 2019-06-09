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MARUV разозлила Сеть фотографией с запрещенной в Украине звездой

MARUV разозлила Сеть фотографией с запрещенной в Украине звездой
15:35 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица MARUV продолжает провоцировать общественность своими выступлениями в России.

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) выступила на сцене Comedy Woman и опубликовала на своей странице в Instagram с участницами шоу.

Девушки позируют в откровенных нарядах и на общих фото звезд российского юмористического шоу не отличить от балета певицы.

На одном из кадров Анна запечатлена с Екатериной Варнавой, которой Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

"Вот она "сбыча мечт". Смотрю Comedy Woman с самого их первого выпуска и вот я тоже попала к ним. Спасибо девочки за этот день! Я в восторге", - написала Корсун.

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Украинцы возмутились, что певица продолжает ездить в Россию и выступать там. "Пока украинские звезды развлекают россиян и получают престижные российские награды, на Донбассе продолжают гибнуть украинские воины и обычные люди. За май война унесла жизни девяти бойцов, которые защищали свою страну от российской агрессии", "Русская песня", "Позор!!!", — написали они в комментариях.

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Все по теме:

Instagram, Comedy Woman, Певица, Екатерина Варнава, MARUV, Анна Корсун.
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