MARUV разозлила Сеть фотографией с запрещенной в Украине звездой

Новости шоу бизнеса: Украинская певица MARUV продолжает провоцировать общественность своими выступлениями в России.

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) выступила на сцене Comedy Woman и опубликовала на своей странице в Instagram с участницами шоу.

Девушки позируют в откровенных нарядах и на общих фото звезд российского юмористического шоу не отличить от балета певицы.

На одном из кадров Анна запечатлена с Екатериной Варнавой, которой Служба безопасности Украины запретила въезд в нашу страну сроком на 5 лет.

"Вот она "сбыча мечт". Смотрю Comedy Woman с самого их первого выпуска и вот я тоже попала к ним. Спасибо девочки за этот день! Я в восторге", - написала Корсун.

Украинцы возмутились, что певица продолжает ездить в Россию и выступать там. "Пока украинские звезды развлекают россиян и получают престижные российские награды, на Донбассе продолжают гибнуть украинские воины и обычные люди. За май война унесла жизни девяти бойцов, которые защищали свою страну от российской агрессии", "Русская песня", "Позор!!!", — написали они в комментариях.