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Уже не маленькая: дочь Дженнифер Лопес спела на одной сцене со своей звездной мамой (Видео)

Уже не маленькая: дочь Дженнифер Лопес спела на одной сцене со своей звездной мамой (Видео)
20:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Telegraf EPA

Новости шоу бизнеса: Американская исполнительница Дженнифер Лопес дала первый концерт в рамках ее нового тура It's My Party накануне 50-летия певицы.

Звездная мама решила спеть дуэтом со своей 11-летней дочерью – вместе они исполнили одну из последних песен Джей Ло Limitless.

Еще раньше артистка выкладывала в сеть интригующие видеоролики, на которых показывала, как ее дочь занимается вокалом и вместе с ней посещает репетиции предстоящих концертов. Уже тогда фанаты заметили сильные вокальные данные подрастающей дочери, но не могли даже надеяться, что 8 июня ее можно будет услышать на одной сцене с матерью.

Дебют Эммы состоялся на концерте Дженнифер в Калифорнии. Звездная мама и дочь надели одинаковые пышные платья и вместе очаровали слушателей своим совместным исполнением Limitless.

 
 
 
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I can’t take it! #Emme #Limitless #ProudMama #JLoItsMyParty

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

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"Не могу поверить!" – подписала видеоролик сама Джей Лос в своем Instagram, добавив хэштег "мама гордится". В нем можно увидеть искренние эмоции и слезы Джей Ло, когда Эмма удачно брала высокие ноты песни. Видео в Instagram уже посмотрели почти 8 миллионов раз и оставили более 24 тысяч комментариев, среди которых восторгом делились такие звезды, как Риз Уизерспун, Зои Салдана и другие.

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Дженнифер Лопес, Звездная мама, Jennifer Lopez, Джей Лос.
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