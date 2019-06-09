Оскар и красная дорожка: как дети известных телеведущих закончили этот учебный год

Новости шоу бизнеса: Недавно в украинских школах состоялись праздничные, выпускные линейки. Многие дети окончили школу или перешли в следующий класс.

Дети телеведущих 1+1 – Аллы Мазур, Марички Падалко и Людмилы Барбир — в этом году также отпраздновали свои последние школьные звонки.

Телеведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур, как заботливая мама, даже из-за насыщенного графика не могла пропустить выпуск своего 11-летнего сыночка Артема с 3-го класса. На школьный линейке дети танцевали вальс со своими родителями и получали премии Оскар за свои достижения.

Так, сын Аллы Мазур Артем получил Оскар за свои непревзойденные знания в изучении немецкого языка, чем телеведущая невероятно гордится. Кроме этого, Артем также прямо на сцене станцевал брейк-данс, чем поразил не только маму, но и одноклассников с учителями.

"Постоял на голове, станцевал брейк, спел на украинском, английском, немецком, получил мини-Оскара от учительницы иностранного. Рубашка от всех этих упражнений выдернулась, и беспокоилась по этому поводу только мама — сын был занят более важными делами. Переживал. Но с любимым директором школы сфотографировался радостно, и сказал, что его школа — лучшая в мире. Первый серьезный выпуск — после 4-го класса — done! И в памяти так и останется: немного растрепанным, непричесанным, но очень искренним. не гламурным и не помпезным, но трогательным до слез. И я вдруг заметила: а сын уже вырос ", — поделилась эмоциями Алла Мазур.

Ведущая ТСН.Ранок Маричка Падалко на своей соцстраничке поделилась фото, где она стоит во дворе школы вместе с мужем и тремя их детьми — 12-летним Михаилом, который закончил 6-й класс; 10-летней Марией, которая закончила 4-й класс и 8-летней Екатериной, которая закончила 2-й класс. Все детки держат в руках похвальные листы.

"Младшая дочь похвальный лист получила впервые, потому что в том году, в первом классе, детей не оценивали. У всех моих детей разная мотивация в обучении. Катя хотела похвальный лист, потому что просто интересно. Маша — отличница по жизни. А вот у Миши концепция — что живет он футболом, а учится для мамы. Именно поэтому он и сказал на последнем звонке, что это и есть настоящий день матери. Я едва успевала вытирать слезы от гордости за всех своих детей за их самостоятельность и ответственность, потому что имея трех школьников, у меня нет возможности сидеть над их уроками. Лишь хвалю, вдохновляю, поддерживаю и еще раз хвалю. Этого никогда не бывает много", — рассказала Маричка Падалко.

Для ведущей утренней программы Сніданок з 1+1 Людмилы Барбир этот год также останется в памяти как приятное воспоминание. Ведь, 6-летний сын Барбир Тарас закончил подготовительную развивающую школу, где у него каждый день было по 5 уроков, и теперь пойдет в первый класс, уже в специализированную школу с уклоном на иностранные языки. На выпускном были и танцы с одноклассниками, и песни, и веселье.

Как рассказала телеведущая, Тарас уже с нетерпением ждет 1 сентября и возможности получать новые знания.

"Поскольку это был 20-й юбилейный выпуск в нашей развивающей школе, то у детей было особенно торжественный праздник и красный тротуар. Конечно, как и для каждой мамы, этот день был очень трогательным, и я не могла не прослезиться, видя, как мой Тарас с девочкой Марьяной проходят по красной дорожке и их презентуют, как выпускников. Это был хороший, яркий праздник. Дети танцевали вальс от которого мурашки побежали по спине, были вокальные выступления от выпускников, теплые слова от учителя, фотосессия, подарки. После официальной части они с классом поехали в квест комнату с аниматорами. Мы с родителями сделали для них небольшой праздник, наши дети в течение двух часов играли, и были в восторге и в отличном настроении, а мы с родителями еще долго не могли разойтись, делились впечатлениями от учебы и волнением в ожидании первого класса", — рассказала Людмила Барбир.