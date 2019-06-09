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"Теперь я честен перед собой и всеми": Потап рассказал о подробностях свадьбы с Настей Каменской

"Теперь я честен перед собой и всеми": Потап рассказал о подробностях свадьбы с Настей Каменской
20:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пара уже вернулась из романтического медового месяца и поделилась первыми деталями закулисья свадьбы.

В небольшом интервью для Екатерины Осадчей в программе "Светская жизнь" он поделился, почему вместе с Настей все же решил устроить свадьбу в Украине.

"Мы отложили празднование свадьбы за границей, потому что у Насти отец уже не молодой и мы хотели, чтобы все наши родственники были и это очень трудно. Мы могли бы заказать самолеты и привезти всех в Италию, но решили сделать так, чтобы все пришли к нам, в родной Киев", – признался артист.

Вместе с этим украинский рэпер поделился, что сейчас чувствует себя абсолютно свободным, ведь ни ему, ни Насте Каменских больше не нужно скрывать отношения от людей: "Это было очень трудно сделать, лично мне, как мужчине, всему миру рассказать о том, кто она, что я ее так сильно люблю. Наконец-то упала завеса и нам стало так легко, хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени".

Мужчина добавил, что в браке с певицей и экс-участницей дуэта невероятно счастлив.

"Я уже не скрываю ничего, я люблю Настю Каменских и я очень счастлив, пусть все завидуют, пусть ненавидят, пусть любят, мне безразлично, мне стало настолько легко, потому что сейчас я честен перед собой и всеми", – добавил артист.

"Нам стало легко": Потап признался, почему так долго скрывал роман с Каменских

Напомним, что о женитьбе Потапа и Насти Каменских стало известно утром 23 мая. Рэпер опубликовал видеоролик на своем YouTube-канале под названием "Константа", в котором признался в любви своей экс-коллеге и рассказал, почему они скрывали свои отношения. В апреле этого года Настя Каменских в свою очередь тоже записала песню и создала клип под названием "Обещаю", где призналась в любви своему любимому, которого на то время скрывала от общественности. В конце видеоролика она предстала в том же свадебном платье, что в клипе "Константа". Свадебная церемония Потапа и Насти состоялась в ресторане за Киевом и на нее были приглашены немало звездных друзей.

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