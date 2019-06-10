Настя Каменских и Потап заинтриговали фанатов

Новости шоу бизнеса: К концу медового месяца Каменских и Потап начали публиковать снимки, на которых позируют без обручальных колец.

Недавно поженившиеся Каменских и Потап заинтриговали фанатов отсутствием обручальных колец на безымянных пальцах.

Настя Каменских и Потап — одна из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. 23 мая они сыграли пышную свадьбу, на которой присутствовали многие звезды украинского шоу-бизнеса.

Долгожданное событие влюбленные отметили в элитном районе Конча-Заспа, на территории одного из столичных ресторанов. Через день после торжества молодожены отправились в двухнедельное свадебное путешествие в Турцию.

Поклонников этот факт очень насторожил. Молодоженов принялись тут же забрасываться комментариями по этому вопросу:

"А где обручальные кольца?", "А где их обручальные кольца?", "Где кольца?", "Почему без обручалок?"

Самые сообразительные предположили, что вероятно Каменских и Потап сняли обручальные кольца, чтобы не потерять их в море.