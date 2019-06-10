Естественная красота: Ольга Горбачева показала лицо без макияжа

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ольга Горбачева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева получила широкую популярность в "нулевых" годах. Она была ведущей самой рейтинговой передачи про музыку Мелорама, а также проводила Песню года на телеканале Интер. В 2007 году у нее и ее мужа Юрия Никитина родилась первая дочь Полина. Супруги поженились как раз после появления малышки на свет. В 2009 году пара под пристальным вниманием общественности развелась. Однако в 2011 они вновь начали тайно встречаться, а в 2014 вновь поженились.

Сегодня, 10 июня, Ольга Горбачева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

На нем она запечатлена в нежном образе и с букетом синих незабудок в руках. На фото Горбачева предстала перед зрителями без макияжа и в обычной одежде. Отметим, что на свои 37 лет певица вовсе не выглядит. Едва ли ей можно дать тут 30 лет.

"Цветок Голубого Луча - помогает через горловую чакру устанавливать божественную любовь. Название растения "незабудка" говорит само за себя - "не забывай". Сказки и легенды народов мира содержат один и тот же смысл о том, что цветок незабудки символизирует возвращение домой. На человеческом уровне это возвращение в родной дом, семьи, в родной край, но в духовном смысле это возвращение Домой к Богу!" - написала под фото Горбачева.