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Естественная красота: Ольга Горбачева показала лицо без макияжа

Естественная красота: Ольга Горбачева показала лицо без макияжа
19:52 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Ольга Горбачева опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская телеведущая и певица Ольга Горбачева получила широкую популярность в "нулевых" годах. Она была ведущей самой рейтинговой передачи про музыку Мелорама, а также проводила Песню года на телеканале Интер. В 2007 году у нее и ее мужа Юрия Никитина родилась первая дочь Полина. Супруги поженились как раз после появления малышки на свет. В 2009 году пара под пристальным вниманием общественности развелась. Однако в 2011 они вновь начали тайно встречаться, а в 2014 вновь поженились.

Сегодня, 10 июня, Ольга Горбачева опубликовала в своем Instagram новый снимок.

 
 
 
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Цветок Голубого Луча - помогает через горловую чакру устанавливать божественную любовь. Название растения «незабудка» говорит само за себя - «не забывай». Сказки и легенды народов мира содержат один и тот же смысл о том, что цветок незабудки символизирует возвращение домой. На человеческом уровне это возвращение в родной дом, семьи, в родной край, но в духовном смысле это возвращение Домой к Богу! Больше о прекрасных цветках пишет @7zz_harmonyshop И не называет васильки незабудками Духи из аромамасел #муза для раскрытия чакры горла - там же #7ЖизнейЖенщины

Допис, поширений OЛЬГА Горбачёва (@gorbachovaolga)

На нем она запечатлена в нежном образе и с букетом синих незабудок в руках. На фото Горбачева предстала перед зрителями без макияжа и в обычной одежде. Отметим, что на свои 37 лет певица вовсе не выглядит. Едва ли ей можно дать тут 30 лет.

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"Цветок Голубого Луча - помогает через горловую чакру устанавливать божественную любовь. Название растения "незабудка" говорит само за себя - "не забывай". Сказки и легенды народов мира содержат один и тот же смысл о том, что цветок незабудки символизирует возвращение домой. На человеческом уровне это возвращение в родной дом, семьи, в родной край, но в духовном смысле это возвращение Домой к Богу!" - написала под фото Горбачева.

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Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, Ольга Горбачева, Instagram звезд.
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