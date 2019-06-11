Потап и Настя показали свое идеальное утро

Украинские артисты Потап и Настя Каменских, которые недавно стали мужем и женой, продолжают радовать поклонников милыми семейными снимками.
Соответствующие фото появились в микроблогах пары.
"Так прикольно пораньше встать летом, до жары, потрениться и кайфовать от друг друга, Чим Пим Пау! Потому что вместе все легче и прикольнее, веселее и как-то по-семейному", - написал Потап и опубликовал нежное фото с женой.
А Настя выложила кадр, сделанный в спортзале и сопроводила его словами: "Так круто начинать день со спорта! Спасибо Андрею Хомицкому за заряд, а Потапу за поддержку во всем".
Напомним, недавно поженившиеся Каменских и Потап заинтриговали фанатов отсутствием обручальных колец на безымянных пальцах.