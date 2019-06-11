Скачать
Вторник, 11.06.2019
Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
Парубий не проинформировал КС о выходе из коалиции 3 фракций
Парубий не проинформировал КС о выходе из коалиции 3 фракций
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Официально: Паулу Фонсека возглавил Рому
Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели
Адриане Лиме – 38: Секреты красоты бразильской супермодели

Потап и Настя показали свое идеальное утро

Потап и Настя показали свое идеальное утро
13:12 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На этот раз звездные супруги показали, как проходит их утро.

Украинские артисты Потап и Настя Каменских, которые недавно стали мужем и женой, продолжают радовать поклонников милыми семейными снимками.

Соответствующие фото появились в микроблогах пары.

"Так прикольно пораньше встать летом, до жары, потрениться и кайфовать от друг друга, Чим Пим Пау! Потому что вместе все легче и прикольнее, веселее и как-то по-семейному", - написал Потап и опубликовал нежное фото с женой. 

Самая красивая невеста: Настя Каменских поделилась новым снимком

А Настя выложила кадр, сделанный в спортзале и сопроводила его словами: "Так круто начинать день со спорта! Спасибо Андрею Хомицкому за заряд, а Потапу за поддержку во всем".

Напомним, недавно поженившиеся Каменских и Потап заинтриговали фанатов отсутствием обручальных колец на безымянных пальцах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Утро, Молодожены, Настя Каменских, Потап, Идеальное утро.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тимошенко думает в ближайшие дни встретиться с Зеленским
02 Прогноз погоды в Украине на 11 июня: "африканская" жара, лишь на Западе - дожди
03 Свадьба Потапа и Насти Каменских: реакция сына артиста
04 КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)
05 Горбачев прокомментировал сюжет "Чернобыля" от HBO
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Украинцев в июне дважды ждут длинные выходные
Прогноз погоды в Украине на 11 июня: &quot;африканская&quot; жара, лишь на Западе - дожди
В Украине установится "африканская" жара
Зеленский выступил на заседании КС: что сказал глава государства (Видео)
Зеленский выступил на заседании КС
Владимир и Елена Остапчук впервые показали сына
Владимир и Елена Остапчук впервые показали сына
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь