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Вячеслав Узелков показал фото с детьми

Вячеслав Узелков показал фото с детьми
10:19 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Узелков впервые за долгое время показал фотографию со своими детьми Робером и Оливией.

Украинский тренер Вячеслав Узелков после развода опубликовал фото с дочерью и сыном.

В 2018 году Марина Боржемская развелась со своим мужем Вячеславом Узелковым, тренером четырех сезонов "Зважених та щасливих". Это стало настоящим шоком для украинцев, которые восхищались гармонией в семье звезд.

"Мы снова вместе. Мы счастливы. Моя радость", – написал Узелков. 

Вячеслав Узелков похвастался своей физической формой после развода

"Слава, почему раньше не ценил свою семью? Вот от любящего мужа жена никогда не пойдет. Надо было нежность и любовь проявлять, а не кричать глупо", "И Марина, и Слава очень классные. И неважно, что у них там случилось, это их личное. Зачем судить и осуждать их!!!", "Слава, самое главное – сохранить теплые отношения с Мариной. Она – мамочка ваших деток и это самое важное. А у вас будет все супер", "Смотря на лица деток, и так понятно, что они счастливы! Это самое главное. А тетя Марина с дядей Славиком сами разберутся, взрослые уже…" – комментируют поклонники.

Как сообщалось ранее, развод украинского экс-боксера Вячеслава Узелкова и тренера реалити-шоу "Зважені і щасливі" Марины Боржемской-Узелковой стал едва ли не самым неожиданным разрывом 2018 года.

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Дети, Знаменитости, Вячеслав Узелков, Дети Вячеслава Узелкова.
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